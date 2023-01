Es definitivo! Gareth Bale se retira del fútbol profesional.

El jugador gales, ex Real Madrid y Tottenham Hotspur, anunció su retiro del fútbol profesional a sus 33 años de edad. El anuncio lo hizo oficial a través de un comunicado publicado en las cuentas de redes sociales del futbolista.

Quien en su momento llegó a ser miembro de la temible BBC, ataque que llevó al Real Madrid a ser tricampeón de Europa, aseveró en el comunicado que la decisión de dejar el fútbol fue “una de las más difíciles de su carrera”.

«Después de una cuidadosa consideración, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida”, asevera el galés en su carta de despedida.

“El expreso galés”, como es conocido por los comentaristas y periodistas de este deporte, inició su carrera en el Southampton de la Primera División de Inglaterra, para luego recalar en el Tottenham Hotspur y engalanar su laureada carrera en el Real Madrid y siendo capitán de la selección nacional de Gales.

“Desde mi primer toque en Southampton hasta el último con LAFC y todo lo demás, dieron forma a una carrera en el club por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido verdaderamente un sueño hecho realidad”, sentenció Bale en su comunicado.