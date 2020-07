El Real Madrid más líder tras el nuevo pinchazo del F. C. Barcelona

Hace escasas semanas y a pesar del pésimo juego que estaba mostrando el F. C. Barcelona, sumado a la polémica generada por movimientos del banquillo, malestar y cambios realizados por Quique Setién, el actual entrenador del conjunto azulgrana, si bien, decimos actual, ya que hasta los usuarios del codigo sportium lo ven fuera del banquillo en las próximas horas, aunque desde la directiva se confirmaba una y otra vez que como mínimo terminaría la temporada, la relación con jugadores no parece ser la mejor, incluso hasta no sería el mejor entrenador para el mejor jugador de las filas como Leo Messi y eso pesa, sumado a no haberle fichado a su amigo Neymar, otro nuevo empate a dos, tras el conseguido en Balaídos ante el Celta y en esta última jornada ante el Atlético de Madrid, le hace escapar cuatro puntos sumado al perdido en el golaverage particular entre ambos clubes.

Teniendo en cuenta y si le sumamos que el Real Madrid viene de contar cinco de cinco sus victorias partido a partido tras el nuevo arranque liguero tras el parón propiciado por el Covid, no parece el mejor momento para que pueda suceder un cambio, aunque sea del entrenador, uno de los que muchos citan como culpables, para que algo cambie en clan Barça algo en lo que resta de temporada, con una Liga cada vez más lejana ante un rival que se ve superior, algo que no padecían desde hace años, sumado a la ya eliminación de la Copa del Rey que le venía sirviendo como escudo junto a la liga para evitar determinar el final de año como una temporada al ver cómo en Cibeles se levantaron varias copas de Europa.

Si bien los catalanes siguen disponiendo matemáticamente de posibilidades y en esto del fútbol no está nada escrito, se han complicado más de lo debido teniendo en cuenta que no ha sido un Real Madrid con un gran arranque y no dispone de las mejores plantillas de todos los tiempos como estamos acostumbrados a ver, más después de la salida de su máximo estandarte, el luso Cristiano Ronaldo, que en silencio para mucha de la prensa deportiva española, sigue haciendo grandes genialidades siendo el segundo máximo anotador de La Liga y contribuyendo a ganar la serie A, si bien, ya es algo habitual para el equipo juventino.

A falta de cinco jornadas, todo sigue abierto tanto en descenso tras la derrota del Celta ante el Mallorca, si bien, todo parece cada más decidido a la hora de conocer los tres equipos que perderán la categoría, el campeón de la Liga y quienes conseguirán plazas europeas ante un Valencia empeñado en no sumar y no disponer de posibilidades hasta la última jornada, algo que parece improbable al ir por el camino de los catalanes, con una racha todavía peor que si bien el Barça cuenta a empates, los chés a derrotas.