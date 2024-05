Gobierno Venezolano busca incrementar de conexiones aéreas

(Prensa MPPT-INAC).- Con el objetivo de revisar el cumplimiento de las normativas que rigen a los explotadores de servicio público de transporte aéreo en garantía de la seguridad operacional, tanto a nivel nacional como internacional, se realizó una reunión entre autoridades y representantes de las líneas aéreas nacionales que operan en nuestro país.

La actividad estuvo presidida por el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), donde se evaluó el acatamiento de las regulaciones aeronáuticas vigentes y se abordaron temas relacionados con la planificación de vuelos, la coordinación de horarios y rutas, la gestión de carga y pasajeros, entre otros aspectos cruciales para garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones aéreas.

En el encuentro, que contó con la participación del presidente del INAC, representantes de Conviasa, Aeropostal Alas de Venezuela, Láser Airlines, Albatros, Avior Airlines, Estelar, Rutaca, Turpial Airlines, Ravsa y Vensecar, también se acordó establecer mecanismos de seguimiento y supervisión para verificar el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas prestadoras de servicios, con el fin de garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del sector.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de todas las partes involucradas en mantener una estrecha colaboración y comunicación constante para promover el desarrollo sustentable y seguro de la industria aérea en nuestro país. En este sentido, las aerolíneas venezolanas, respaldaron al Ejecutivo Nacional, en su solicitud de mantener la regularidad de las operaciones con República Dominicana.

