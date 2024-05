Inaugurado el Centro Integral de Trámites Aeronáuticos para ofrecer atención de primer nivel

Prensa MPPT – INAC (14/05/2024).- Como parte de las políticas emanadas a través del 1×10 del Buen Gobierno, diseñado por el Presidente Nicolás Maduro para atender y solucionar las necesidades de la población, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), inauguró oficialmente este martes, el Centro Integral de Trámites Aeronáuticos (CITA), ubicado en el semisótano de la Torre Británica, en Caracas.

En el CITA, todos los integrantes de la comunidad aeronáutica venezolana, entre ellos, tripulantes de cabina, pilotos, técnicos y demás personal especializado, podrán gestionar sus trámites aeronáuticos de forma expedita, sin intermediarios, en un ambiente modernizado y diseñado especialmente para ofrecer atención de primer nivel.

El Viceministro de Transporte Aéreo, GB. Freddy Borges, junto al presidente del INAC, Cnel. Leonardo Briceño Dudamel, en compañía de la Directora de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, Dra. Eliana Salazar, el presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), GB. Enzo Puglisi De Nisco y el Presidente de Aeropostal Alas de Venezuela, GD. Arturo Táriba y el GB. Antonio Rojas, Director General de Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), participaron en la actividad que oficializó este moderno espacio.



Al respecto, el Viceministro indicó que el CITA permitirá al Gobierno Bolivariano atender las necesidades del sector aéreo venezolano de manera rápida y ordenada. “Adicionalmente, con este moderno espacio ofrecemos mayor facilidad para los usuarios. Felicitamos a todo el equipo del INAC por esta iniciativa”, precisó.



Edificado en tiempo récord, la construcción de este centro integral incluyó el embellecimiento de áreas para los usuarios, así como la construcción de una confortable sala de espera que funciona como antesala mientras reciben sus documentos debidamente verificados. Igualmente, se diseñó una sala de evaluaciones y otra de competencia lingüística, dotadas con los mejores materiales y equipos tecnológicos para ofrecerles a los profesionales aeronáuticos una experiencia agradable al momento de ser evaluados.

De esta forma, la Gran Misión Transporte Venezuela, a través del INAC, continúa ofreciendo soluciones efectivas para el sector aéreo venezolano, lo que permite continuar desarrollando la aviación civil de la Patria.

Inaugurado el Centro Integral de Trámites Aeronáuticos para ofrecer atención de primer nivel was last modified: by