Los CDC de África, la OMS y el Instituto Robert Koch ponen en marcha una alianza para fortalecer la vigilancia de la morbilidad en África

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África ( CDC de África ), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Robert Koch pusieron hoy en marcha una Alianza para la Seguridad Sanitaria a fin de Fortalecer la Vigilancia de la Morbilidad y la Inteligencia Epidemiológica en África. El objetivo de esta alianza es robustecer las capacidades de seguridad sanitaria de África en las esferas de la bioprotección, la vigilancia integrada de enfermedades, la vigilancia basada en eventos, la vigilancia genómica y la inteligencia epidemiológica. La alianza busca, además, alentar a los países a que ejerzan un liderazgo firme. La primera fase se implementará en seis Estados Miembros de la Unión Africana, a saber, Gambia, Malí, Marruecos, Namibia, Túnez y Sudáfrica, y posteriormente se ampliará a otros países.

Una vigilancia reforzada de la morbilidad es un requisito fundamental para la seguridad sanitaria. Pese a los notables avances realizados en la esfera de la vigilancia de la morbilidad en toda África en el último decenio, conviene señalar que el continente experimenta más brotes epidémicos y otras emergencias sanitarias que otros lugares, y que muchas de estas situaciones pueden prevenirse o controlarse mediante una serie de intervenciones de salud pública de eficacia demostrada. La pandemia de COVID-19 puso de relieve el papel fundamental que, en materia de vigilancia, desempeñan los laboratorios de salud pública, así como la necesidad de avanzar en la recopilación, la gestión, la notificación y la difusión de datos para garantizar unas políticas basadas en la evidencia durante las emergencias de seguridad sanitaria. En respuesta a esto, la Alianza para la Seguridad Sanitaria en África trabaja con el objetivo de reforzar las capacidades de vigilancia integrada de enfermedades en todo el continente a fin de mejorar la detección, la confirmación y la notificación de las amenazas para la seguridad sanitaria. «Las consultas relacionadas con este proyecto multinacional y la reunión en la que se puso en marcha constituyen sendos hitos en el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia e inteligencia epidemiológica en África. Esta iniciativa ofrece una plataforma para compartir experiencias y prácticas óptimas, lo que será esencial para el éxito del proyecto», señaló el Dr. Yenew Kebede, Jefe de Sistemas y Redes de Laboratorio de los CDC de África. Con el compromiso compartido de apoyar a los países de África en la tarea de fortalecer los sistemas de salud y salvaguardar la salud pública, las oficinas regionales de la OMS para África y el Mediterráneo Oriental han estado trabajando en estrecha colaboración con los CDC de África en el marco del plan conjunto de acción para emergencias (JEAP, por sus siglas en inglés) a fin de fortalecer la vigilancia de la salud pública, promover la cooperación regional y abordar los desafíos en materia de salud en África. La Alianza para la Seguridad Sanitaria en África contribuirá al marco general de colaboración ofreciendo resultados concretos en las esferas de la preparación y respuesta ante emergencias, la vigilancia y las capacidades de laboratorio, y ayudará a proteger la salud de la población de África mediante un sistema de salud mejor coordinado y más resiliente. «Nuestra capacidad colectiva para prevenir emergencias de seguridad sanitaria, estar preparados para ellas y darles respuesta sigue siendo clave para que nuestras comunidades continúen siendo seguras», declaró Sara Hersey, Directora de Inteligencia Colaborativa del Centro de Información de la OMS sobre Pandemias y Epidemias. «Con esta alianza, la OMS mantiene su dedicación a trabajar con los Estados Miembros para fortalecer sistemáticamente nuestras capacidades y nuestra colaboración entre las partes interesadas, los sectores y las fronteras en aras de una vigilancia de la morbilidad más eficaz y colaborativa en África». Financiada por el Programa para la Reducción de la Amenaza de las Armas, del Gobierno del Canadá, y alineada con los objetivos en materia de seguridad sanitaria de la Alianza Mundial contra la Propagación de Armas y Materiales de Destrucción Masiva, liderada por el G7, la Alianza para la Seguridad Sanitaria en África representa un compromiso colectivo para colaborar en la interfaz de la seguridad sanitaria y desempeñará un papel de catalizador a la hora de acelerar la creación y la puesta en común de capacidades y conocimientos especializados para la vigilancia de la morbilidad y la inteligencia epidemiológica en y para África.