Registro Original de Licencia para Conducir Segundo Grado (2°) – (Mayores de 18 años).

Proceso mediante el cual se presenta Examen teórico/práctico para el Otorgamiento de la Licencia para Conducir Motocicletas de cualquier cilindrada: segundo (2°) Grado.

Recaudos y Requisitos:



Planilla Única de Trámite. Presentar Cédula de Identidad Laminada (Vigente). Certifi­cado Médico Vial (Vigente). Comprobante de medios de pago.

PASOS A SEGUIR:

Paso 1.

Ingrese al sitio web intt.gob.ve y seleccione la opción Servicios o Servicios Frecuentes, luego la sub-opción Licencia para Conducir donde aparecerá todos los grados disponibles, seleccione el servicio a optar.

Paso 2.

Consulte los recaudos y requisitos del servicio que ha seleccionado, ingrese al sistema a través de la Planilla Única de Trámite.

Paso 3.

Sí esta registrado en el INTT ingrese su correo electrónico, contraseña y código de verificación, de lo contrario debe registrarse antes de iniciar el proceso.

Paso 4.

Seleccione la opción Registro., sub-opción Licencias y registre los datos para la solicitud del servicio.

Paso 5.

Realice el pago del servicio a través de:

Pago electrónico

Punto de Venta

Deposito Bancario.

Paso 6. Certificado.

Dirijase a la Oficina Regional que ha seleccionado en el trámite para consigar los recaudos y requisitos.

Paso 7.

Al finalizar el proceso usted recibirá un correo electrónico con la respectiva licencia de conducir, debe imprimirlo en color y plastificarlo.

Guía para obtener la licencia de Conducir de 2do Grado en Venezuela por primera vez para Mayores de 18 años was last modified: by

Temas relacionados:

En : Trámites