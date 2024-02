Pasos para realizar la VERIFICACIÓN DE DATOS DE LICENCIA DE CONDUCIR de Venezolanos que viven en el exterior

El ciudadano o ciudadana venezolana puede obtener verificaciones de su licencia de conducir, a través de dos procedimientos.

Verificación de datos de licencia de conducir, emitida por el Consulado General

El Consulado puede emitirle una constancia de verificación de los datos de su licencia de conducir, de acuerdo a lo registrado en la base de datos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). Para solicitar la verificación, debe enviar por correo postal a nuestra sede C/Eloy Gonzalo No. 40, 28010 Madrid, los siguientes recaudos:

Copia de su cédula de identidad o pasaporte venezolano.(Obligatorio) Copia del anverso y el reverso de la licencia de conducir cuyos datos requiere que sean verificados.(NO Obligatorio) El trámite tiene un costo de sesenta euros (60,00 €). por concepto de aranceles consulares. Debe hacer el depósito (o transferencia) en la cuenta bancaria de esta misión consular y enviarnos el original del comprobante: Numero de Cuenta IBAN: ES 91 0081-7307-05–0001577660

Banco: Sabadell

Titular: Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela.

Incluir el nombre completo del interesado.

Recuerde escribir en el sobre de remisión sus datos exactos de contacto y de residencia. En el mismo sobre, introduzca otro sobre y las estampillas correspondientes (alrededor de dos euros en estampillas) para enviarle el documento de verificación emitido por el Consulado. Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica Otra opción disponible es solicitar ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) la Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica, documento que avala internacionalmente la licencia de manejo que posee el titular, permitiendo al usuario cuando se encuentre fuera de Venezuela, la posibilidad de la libre conducción de vehículos propios o alquilados. La solicitud de este documento se realiza a través de la plataforma del INTT (WWW.INTT.GOB.VE). Como requisito inicial, el usuario debe estar registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica del MPPRE accediendo a través del siguiente link http://legalizacionve.mppre.gob.ve/. Al hacer la solicitud, el documento le llegará a su correo, ya apostillado, en un lapso de diez días. FUENTE. consuladodevenezuelaenmadrid.com