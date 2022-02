Miami, FL, 22 de marzo de 2021.- (@MinayaPR) El joven intérprete JD Espinal presenta su más reciente sencillo titulado «Tentación», en una fusión de Dance Hall.

La producción musical, grabación, mezcla y masterización estuvo a cargo del reconocido productor The Beat Narcos mientras que la composición de la canción fue del propio artista JD Espinal.

«Trato de componer y cantar lo que vivo cada día. Si me enamoro, de eso canto. Pero si algo malo me pasa, también lo haré» expresa JD Espinal sobre su inspiración a la hora de componer.

JD Espinal, es un cantante y compositor latino de origen dominicano, su nombre de pila es Dairo José Espinal Jiménez, 22 años. Nació en Jarabacoa, República Dominicana, a la edad de 19 se interesa por componer canciones, tres años más tarde lanza su primer sencillo, llamado «NEPHILIM» ganándole miles de seguidores, en las redes sociales y se colocó en los top 100 y 50 de Bolivia de manera orgánica.

Luego lanzó el tema “Eres Mi Luz” alcanzando los 400 mil views en Youtube, es uno de sus más exitosos, llegando a esta cifra de manera natural.

Su inspiración para componer fue al ver la película «Somos De Calle» de Daddy Yankee en 2008. Este joven apasionado domina todos los ritmos Dancehall, Reggaeton, Trap, Bachata, Afro Beat, entre otros.

Su sueño es ser un gran cantante y compositor reconocido internacional, actualmente y de la mano con Hamlet Music Entertainment, busca expandir su talento por todo el mundo. Desea estudiar además de música, actuación. Cree que agarrado de Dios cumplirá su propósito y llegara hacer historia en la música latina y el mundo.

JD Espinal canta su «Tentación» was last modified: by

En: Notas de Prensa