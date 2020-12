Bridges, de 71 años y una de las figuras más reconocidas y consistentes de Hollywood, no precisó qué tipo de linfoma padece pero indicó que ya comenzó su tratamiento.

«Como el Dude diría», inició un mensaje en Twitter en referencia a su icónico personaje en «El gran Lebowski». «Nueva m… ha salido a la luz».

«Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno», añadió el actor.

Casi dos meses después de anunciar que fue diagnosticado con cáncer, el actor norteamericano Jeff Bridges publicó en su Instagram (@thejeffbridges) una foto suya en la que aparece sonriente en un mueble, rapado y sin su barba, pero de buen humor y acompañado por una nueva mascota.

View this post on Instagram A post shared by Jeff Bridges (@thejeffbridges)

Jeff Bridges fue diagnosticado con cáncer was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente