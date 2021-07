Kalimete pone a brillar el merengue urbano en Premios Heat

Miami, FL, 6 de julio de 2021.- (@MinayaPR) El merengue urbano Kalimete brilló en la sexta edición de los Premios Heat con la soberbia actuación del cantante Kalimete, quien además competía como «Artista tropical del año».

Al ritmo de su pegajosa canción “Maldito Flow”, el artista logró uno de los mejores musicales de la noche para poner en alto la música dominicana, el sabor latino y la alegría en la paradisíaca “Ciudad Destino Cap Cana”.

“Siguen llegando bendiciones para este proyecto que he llevado con mucho amor y entrega desde hace varios años”, dijo previamente Kalimete, representado mundialmente por la compañía Sueños Records y su presidenta Wilda Díaz, quien le acompañó en gala de premios del pasado jueves.

Tras el éxito de “Maldito Flow”, el cantante está promocionando el sencillo “Me Llamas”, un clásico del cantautor José Luis Perales, ahora presentado en el denominado merengue urbano, con el que alza su voz en contra de uno de los grandes males de la sociedad, la violencia de género.

“Quise junto a mi equipo y en especial junto al director Sánchez Tarantino proyectar una reflexión sobre este gran mal que nos afecta a todos como sociedad, ya que el maltrato sea de cualquier tipo debe ser sancionado y eliminado”, expresó Kalimete desde República Dominicana, donde culmina su gira promocional “El De La Fórmula”.

El vídeo de «Me Llamas» se presentó en Primicia Mundial por Primer Impacto de la cadena Univisión, y ha sido difundido, además, por grandes cadenas de televisión y se encuentra disponible en el canal de Youtube de Sueños Records.

Kalimete, quien estuvo nominado a Premios Soberano 2021 por su colaboración con Omega (“Ella Ya Me Olvidó”) y fue escogido por Telemundo para la campaña “Dominicano de pura cepa”, está teniendo un gran año en la industria discográfica, como lo refleja el reconocimiento que le entregó recientemente Monitor Latino, por lograr cinco semanas consecutivas como número 1 en el listado general de la República Dominicana con el tema “Maldito Flow”.

