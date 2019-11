Keanu Reeves sorprendió todo Hollywood al presentar en público a su novia

Tras 20 años soltero, Keanu Reeves sorprendió a sus fans al posar en una gala en Los Ángeles de la mano de su nueva novia. El actor no sigue los estereotipos de Hollywood en muchos aspectos de su vida, y tampoco lo ha hecho en esta ocasión: entre la pareja no hay una diferencia abismal de edad, algo que han aplaudido las redes sociales.

La mujer que ha sacado al intérprete de la soltería se llama Alexandra Grant y tiene 46 años. La pareja se conoce desde hace más de 10 años, pero parece que no ha sido hasta ahora que han decidido dar un paso más en su relación de amistad.

El protagonista de ‘Matrix’, de 55 años, y la artista han trabajado juntos en varios proyectos literarios: ‘Ode to Happiness’ (2011) y ‘Shadows’ (2016). Además, también fundaron la editorial X Artists’ Books.

Una vida difícil

El intérprete vuelve a sonreír de la mano de Alexandra Grant. Los últimos años de Keanu Reeves no han sido fáciles: en 1999 el bebé que esperaba junto a su pareja y asistente personal Jennifer Syme nació muerto, la pareja se separó y poco después ella falleció en un accidente de tráfico.

Por suerte, parece que el actor ha encontrado de nuevo la felicidad en esta artista, emprendedora y comprometida con las causas sociales. Además, se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales.

En : Gente