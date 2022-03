La Cantante LULI Melao Girl lanza “OYE MAMI”

Es el primero de otros contagiosos temas de su nueva

producción discográfica titulada “SUPERNOVA”

Hace pocos días la cantante Luli Melao Girl radicada en New York-EEUU, estrenó en sus redes sociales “Oye Mami”, el primer tema de muchos otros que vienen cargados de ritmos contagiosos, interesantes y divertidas fusiones tropicales, contenidas en su nuevo proyecto musical titulado Supernova. Con esta producción en pocos días la artista se remonta con más de 64k de reproducciones y sigue subiendo como la espuma.

Según relató la propia artista en su canal oficial de Instagram @melaogirl, Oye Mami está disponible en todas las plataformas digitales y agradeció a todo el equipo de profesionales que intervinieron en la obra. La producción musical y audiovisual cuenta con la dirección general de los hermanos Gómez -“Drumernan” y “El Profe Gómez Bass” The Producers,-, productores que recientemente se encuentran en el equipo de latinoamericanos nominados por primera vez en los premios Grammy 2022 como “The best Children Music Album” con el proyecto Actívate del cantautor infantil 123 Andrés, que cuenta con la participación de grandes artistas como Rubén Blades, Los Rabanes y Gilberto Santa Rosa, entre otros.

“¡Me siento muy orgullosa del lanzamiento de este primer tema Oye Mami, de mi disco Supernova!, es una excelente canción que nació de una línea melódica que me retumbaba en la cabeza. Le comenté a los Hnos Gómez al respecto, y en un abrir y cerrar de ojos nos encontrábamos produciendo el tema, haciéndole arreglos, armonías y los beats!. Todo fue muy rápido realmente, estoy agradecida también con la participación de la Youtuber Tina Fresa quien tuvo una pequeña aparición en el tema y videclip, además de haber contado con grandes músicos como Gabriel Chakarji en los pianos, Martha Paredes la querida Martimbal percusionista de Nacho, quien me acompañó en los coros y percusión del tema. Contó la artista Luli. El video clip de Oye Mami, estuvo a cargo de la productora internacional de artes visuales TRINI Producciones @triniproducciones

Sigue a Luli Melao Girl en todas las redes sociales: @melaogirl: Instagram, Facebook, Youtube y tiktok