¿La dismorfia corporal es un trastorno psicológico potenciado por las redes sociales?

Las personas que sufren de dismorfia corporal tienen una imagen distorsionada de sí mismas y se sienten avergonzadas, ansiosas o deprimidas por su apariencia. El trastorno dismórfico corporal puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero las más comunes son la cara, el pelo, la piel, el pecho o los genitales.

La dismorfia corporal es una condición que se caracteriza por una preocupación excesiva y obsesiva por algún defecto percibido en el aspecto físico, que puede ser real o imaginario. Las personas que sufren de dismorfia corporal dedican mucho tiempo y energía a ocultar, corregir o evitar su supuesta imperfección, lo que afecta negativamente a su autoestima, su salud mental y su calidad de vida.

Las redes sociales son una fuente de información, entretenimiento y comunicación para millones de personas en el mundo. Sin embargo, también pueden tener un impacto negativo en la imagen corporal de algunos usuarios, especialmente de los más jóvenes y vulnerables.

Las redes sociales pueden exponer a las personas a imágenes idealizadas y editadas de cuerpos perfectos, que pueden generar comparaciones, insatisfacción y frustración.

Además, las redes sociales pueden fomentar la búsqueda de validación externa, el culto a la apariencia y la presión social por cumplir con unos estándares de belleza irreales e inalcanzables.

¿Existe una relación entre la dismorfia corporal y las redes sociales?

Algunos estudios han encontrado que el uso frecuente y prolongado de redes sociales como Instagram, Facebook o Snapchat se asocia con un mayor riesgo de desarrollar dismorfia corporal, especialmente en mujeres y adolescentes.

Esto se debe a que las redes sociales pueden aumentar la exposición a imágenes distorsionadas del cuerpo, así como a comentarios negativos o críticos sobre el aspecto físico.

También pueden influir en las expectativas y los ideales de belleza de los usuarios, que pueden llegar a sentirse insatisfechos con su imagen real y desear modificarla mediante cirugías estéticas o tratamientos cosméticos.

No obstante, no se puede afirmar que las redes sociales sean la causa directa de la dismorfia corporal, ya que se trata de un trastorno multifactorial que depende de la interacción de factores biológicos, psicológicos y socioculturales.

Las redes sociales son una catapulta para el empeoramiento del trastorno de la dismorfia corporal

Las redes sociales pueden ser un factor desencadenante o agravante, pero no el único ni el determinante. Además, no todas las personas que usan redes sociales desarrollan dismorfia corporal, ni todas las personas que tienen dismorfia corporal usan redes sociales. Por lo tanto, se requiere más investigación para establecer la naturaleza y la magnitud de la relación entre ambos fenómenos.

Lo que sí está claro es que la dismorfia corporal es un trastorno grave que requiere atención profesional y tratamiento adecuado. Si tú o alguien que conoces sufre de dismorfia corporal, es importante que busques ayuda psicológica especializada. También es conveniente que reduzcas el tiempo que pasas en las redes sociales, que seas crítico con las imágenes que ves y que te rodees de personas que te apoyen y te valoren por lo que eres y no por cómo te ves.

