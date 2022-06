¿La viruela del Mono será la pandemia de 2022? ¿Porqué la OMS no dice nada aún?

CARACAS, VENEZUELA.-

Ya presente en más de veinte países de cuatro continentes la Viruela del Mono, cuyo primero brote se produjo el 6 de mayo en Reino Unido, sigue su paso contagiando a personas que no viajaron a países africanos donde la misma es endémica, es decir, que se repite frecuentemente o que está muy localizado en un lugar.

Los últimos casos reportados al finalizar la redacción de este contenido, fueron detectados en Costa Rica y Colombia, donde los resultados de las pruebas PCR dieron positivo para el virus.

Anteriormente en 2021 se detectaron casos de viruela del mono en Estados Unidos.

¿Pero que se requiere para declarar una pandemia?

De acuerdo al protocolo de la OMS, actualmente solo se ha emitido alerta sanitaria internacional por Reino Unido , y Perú, estoy últimos no han reportado casos pero no se quieren arriesgar, la secuenciación del virus se finalizó al 100% y está disponible para ajustar las pruebas PCR., pero la OMS no ha declarado la viruela del mono más allá de un Brote, aun cuando la misma está presente casi en 30 países para esta fecha.

Los pasos que sigue una enfermedad para llegar a ser declarada pandemia son:

Aparición de la enfermedad, primer Brote: Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado.

El brote inicial se desborda y pasa a ser epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en una área geográfica concreta.

Para llegar a ser pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria.

Es posible que ya el brote se halla salido de control y entremos en breve en una epidemia de viruela del Mono, mientras las farmacéuticas se apuran en crear una vacuna especifica para la cepa que se está esparciendo que de acuerdo a la secuenciación es la proveniente de Africa Occidental.