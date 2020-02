Después de casi 3 meses de ocultarlo, China se declara incompetente para manejar la epidemia del Coronavirus y pide ayuda. La portavoz adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, dijo el lunes que el país precisa urgentemente mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia.

El país asiático, enfrentado a una epidemia que por el momento parece imparable, necesita también lentes y guantes de protección para su personal médico.

Cuando hemos visto por distintas vías, cómo los enfermos caen muertos en las calles y casi cualquier sitio de las ciudades chinas, en el momento en que el gobierno chino ha puesto dos ciudades más en cuarentena y suman alrededor de 60 millones de sus ciudadanos encerrados en sus casas sin ninguna otra información al respecto además de esperar indefinidamente.

En las últimas 24 horas el gobierno chino se ha declarado incompetente para manejar la crisis del coronavirus,El Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de dificultades en la respuesta a la epidemia, según agencias de noticias chinas.

El resultado de muertos por la epidemia de coronavirus en China alcanzó este martes los 425, con 64 nuevas víctimas fatales en la última jornada, anunció el gobierno, que admitió insuficiencias en su reacción ante la crisis sanitaria.

En un testimonio de la magnitud de la epidemia, el gobierno también informó que el número de personas contaminadas en el país supera los 20.400, a pesar de las medidas adoptadas para aislar regiones enteras del país con el fin de contener la propagación.

Varios países, entre ellos Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, enviaron material médico a China, agregó la portavoz. El gobierno chino busca importar grandes cantidades de esos productos de mercados europeos.

