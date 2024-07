Liz La Voz de Oro lanza su nuevo merengue «Recuérdame Así»

La cantante Liz La Voz de Oro está de regreso en la escena musical con su nuevo sencillo «Recuérdame Así», un contagioso merengue que promete conquistar a todos los amantes de la música latina. Este tema, compuesto por la talentosa Gloria Reyes y producido por Vicente Landa Bruno, cuenta con la participación de excelentes músicos como Kevin Pagan en el arreglo y bajo, Adan Pagan en el piano, Gamalier Gonzalez en la percusión, Yoandy Vera en las trompetas, Carlos Lopez en el alto y tenor sax, y la ingeniería de grabación, mezcla y masterización a cargo de Eric Maldonado en Paris Recording Studio.

Con una voz única y una energía arrolladora, Liz La Voz de Oro nos presenta una canción llena de ritmo y pasión que invita a bailar y disfrutar de la vida. «Recuerdame Así» es una fusión perfecta entre la esencia del merengue y los sonidos modernos, creando un sonido fresco y original que sin duda se convertirá en un éxito en las pistas de baile.

Liz ha demostrado su talento y versatilidad en diversos géneros, y ahora nos sorprende con este nuevo merengue que promete ser un hit en todas las plataformas digitales.

«Recuérdame Así» ya está disponible en todas las plataformas de streaming y su videoclip oficial se puede apreciar a través de YouTube. No te pierdas este nuevo éxito de Liz La Voz de Oro y prepárate para bailar al ritmo de su voz de oro:

Contacto

Correo Electrónico

lizlavozdeoro779@yahoo.com

