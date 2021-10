NotiActual.com recibe reconocimiento por ayudar al medio ambiente plantando arboles para los Koalas!.

La Australian Koala Foundation le ha extendido el reconocimiento a NotiActual.com por ayudar al medio ambiente plantando arboles comestibles para los Koalas en peligro de extinción.

En NotiActual.com desde hace años hemos decidido colaborar con la protección del medio ambiente promocionando y dándole difusión a las ONG´s que ayudan a la conversación de la flora y la fauna mundial, por lo que realizamos publicaciones periódicamente de la FAO, Provita y otras organizaciones locales, regionales y mundiales, que nos llegan a la redacción.

En este mismo orden de ideas, recientemente hemos recibido un reconocimiento de la Australian Koala Foundation, ya que hemos colaborado en la siembra de arboles que en el futuro al crecer será alimento y refugio para los koalas en Australia.

Los Koalas, una especie en peligro de extinción

Mucho antes de los incendios forestales ya los koalas estaban en peligro de extinción, pero luego de desaparecer más de cinco millones de hectáreas de bosques que servían de refugio, habitat y alimento para los koalas y otras especies, el koala (Phascolarctos cinereus) se ha visto en peor condición para su recuperación y conservación.

Acerca de la Australian Koala Foundation

La Australian Koala Foundation (AKF) es la principal organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la conservación y manejo efectivo del koala salvaje y su hábitat.

La AKF se formó en 1986. Desde nuestra fundación, y bajo la dirección de la presidenta de la AKF, Deborah Tabart OAM, la AKF ha pasado de ser un pequeño grupo de personas interesadas en investigar la enfermedad de los koalas, a una organización mundial reconocida con una sólida trayectoria. récord en investigación estratégica, conservación y educación comunitaria de koalas con un gran enfoque en el mapeo: nuestra fuerza absoluta. Koala Map ahora se proporciona al público de forma gratuita.

Para más información sobre cómo colaborar con la fundación visite el sitio: https://www.savethekoala.com/

