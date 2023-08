Recorrido turístico por la ciudad de Avilés, España

Si estás buscando un destino turístico que combine historia, cultura, gastronomía y naturaleza, te recomendamos que visites la ciudad de Avilés, en el Principado de Asturias, España. Avilés es una de las ciudades más antiguas y con más encanto del norte de España, y te sorprenderá por su rico patrimonio arquitectónico, su animada vida cultural y su deliciosa cocina tradicional. En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por la ciudad de Avilés, para que descubras sus principales atractivos y te enamores de su ambiente acogedor.

El recorrido comienza en el centro histórico de Avilés, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1955. Aquí podrás admirar la belleza de sus edificios medievales, renacentistas y barrocos, que se distribuyen alrededor de plazas y calles empedradas. Algunos de los monumentos más destacados son el Palacio de Camposagrado, la Iglesia de San Nicolás de Bari, el Ayuntamiento y la Casa de los Alas. También podrás visitar el Museo de la Historia Urbana de Avilés, que te ofrece un recorrido interactivo por la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

Después de explorar el casco antiguo, te sugerimos que te acerques al Parque del Muelle, un espacio verde junto al río Avilés, donde podrás disfrutar de unas hermosas vistas del puerto y del puente de San Sebastián. Aquí se encuentra el Centro Niemeyer, un complejo cultural diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que se ha convertido en un icono de la ciudad y en un referente internacional de la cultura contemporánea. El Centro Niemeyer alberga una sala polivalente, una cúpula para exposiciones, una torre-mirador y un auditorio, donde se realizan actividades culturales de todo tipo: conciertos, obras de teatro, cine, conferencias, talleres, etc.

Para reponer fuerzas después de tanta cultura, nada mejor que degustar la gastronomía típica de Avilés, basada en los productos del mar y de la huerta asturiana. Podrás encontrar una gran variedad de restaurantes y sidrerías donde probar platos como la fabada asturiana, el pote asturiano, el cachopo, el pixín alangostado o los calamares en su tinta. Y para endulzar el paladar, no te pierdas los postres típicos como el arroz con leche, las casadielles o los frixuelos.

Para terminar el recorrido turístico por la ciudad de Avilés, te invitamos a que salgas del centro urbano y te adentres en la naturaleza que rodea a la ciudad. Podrás elegir entre varias rutas de senderismo o cicloturismo que te llevarán a conocer lugares como el Cabo Peñas, el Faro de San Juan o las playas de Salinas y Xagó. También podrás practicar deportes acuáticos como el surf, el kayak o el paddle surf en las aguas del Cantábrico.

Como ves, Avilés es una ciudad que tiene mucho que ofrecer al visitante. Esperamos que este recorrido turístico por la ciudad de Avilés te haya servido para conocer mejor sus atractivos y te haya animado a planificar tu próxima escapada a esta maravillosa ciudad asturiana.

