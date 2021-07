Merengue de Kalimete en el Top 20 de Billboard

Miami, FL, 2021.- (@MinayaPR) El destacado artista dominicano Kalimete hace historia al lograr por segunda vez consecutiva colocar un merengue en el top 20 de Billboard Tropical con su tema «Maldito Flow» en su semana de debut en esta cartelera.

«Me siento sumamente feliz por todo el apoyo del público, los programadores y sobretodo por mi equipo de trabajo encabezado por Wilda Díaz presidenta de Sueños Records» expresó el artista que consigue esta cifra por segunda vez consecutiva en sus dos últimos sencillos con «Ella Ya Me Olvidó» y ahora con el «Maldito Flow».

Este tema además de su versión merengue se encuentra disponible en el formato de Merengue Urbano junto a Musicologo y en Salsa junto a Clasicom, logrando mantenerse en el puesto #1 en el chart general de la República Dominicana según reporta el portal Monitor Latino.

Para el mes de la Patria, Kalimete presentó Dominicano de Pura Cepa» versión 2021, que en poco tiempo superó la cifra del millón de views en Youtube y sigue siendo otro de los favoritos del público.

En las redes, Kalimete se consolida fuertemente con más de 50 millones de vistas en TikTok con el «Maldito Flow» y millones de reproducciones en Youtube y miles de reproducciones en plataformas como Spotify, Amazon Music, Deezer, entre otras.

