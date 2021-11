“No puedo” la nueva bachata de Judy Santos

Miami, FL, 5 de noviembre de 2021.- (@MinayaPR) La reconocida cantante bachatera Judy Santos, presenta su nuevo sencillo “No Puedo” este viernes 5 de noviembre disponible en todas las plataformas.

«Este tema significa mucho para mi porque representa una pérdida de un ser querido y el dolor que esto causa, no sólo por la muerte sino también por una separación» expresa la artista que es cantautora del tema y contó con la producción de José Luis Pérez JP.

La canción cuenta con un impactante vídeo dirigido por César Castillo «Iván Manito» y protagonizado por Alexandra Isabel D’ León quien interpreta lo que también vivió en carne propia con la pérdida de su esposo hace menos de un año.

Judy Santos se lució el mes pasado en el concierto de Aventura en el Metlife Stadium de New Jersey como invitada sorpresa con el reconocido éxito «Obsesión».

