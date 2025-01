Omar Moreno y Malki presentan nuevo sencillo «Confesiones»

Santo Domingo, Rep. Dom.- Recientemente lanzado al mercado a finales del 2024 vía las plataformas digitales, y uniendo talentos, explorando nuevos ritmos al cual nos tenían acostumbrados, tanto Omar Moreno, baladista nato; y Malki, músico multi-instrumentista destacado por su versatilidad en la interpretación de ritmos tradicionales de América latina, ahora con una inspiradora composición de éste último, que nos narra la historia de hombre que cae cautivado por los encantos de su amada.

Muy probablemente, más de uno se sentirá identificado plenamente con esta magnífica producción en ritmo de son melódico, que invita a quien la oye, a estrechar entre sus brazos a su amada o amado.

Omar Moreno: Tres décadas de pasión musical desde Perú hasta Suiza

Omar Moreno, músico, compositor y cantautor peruano, ha dedicado los últimos 30 años a crear y compartir música que toca el corazón de sus oyentes.

Nacido en Perú y actualmente radicado en Suiza, Omar comenzó su carrera musical en su juventud, participando en el grupo Kotosh de Perú durante cinco años antes de lanzarse como solista.

En 2003, lanzó su álbum Hasta el final de mis sueños, una producción de canciones románticas y propias que consolidó su lugar en el mundo de la música con temas inéditos y profundamente personales.

Desde hace casi dos décadas, Omar Moreno lidera su grupo Gipsy Latino en Suiza, con el que ha desarrollado un estilo distintivo en la música latina, llevando su pasión a diversos escenarios y públicos en Europa.

Su nombre artístico, Omar Moreno, sigue resonando entre quienes buscan autenticidad y emoción en cada interpretación. Con una trayectoria sólida y un compromiso inquebrantable con su arte, Omar continúa siendo una voz destacada en la música latina.

Sobre MALKI

Músico multi-instrumentista, compositor, productor musical y comunicador de medios online, nacido en Lima, Perú, y radicando en Suiza desde 1996, Malki (William Valencia) fué atraído desde muy pequeño por los instrumentos y los ritmos andinos y afroamericanos.

Creciendo entre la costa peruana abierta al Océano Pacífico, y el mundo pastoral y andino de la Sierra y el Altiplano, impregnado de la tradición Inca y Pre-Inca, él ha saboreado y degustado los mestizajes musicales.

De ésta manera, Malki ha adoptado un gran número de instrumentos reflejando ésta diversidad, encontrando a través de ellos, la unidad de un continente y su evolución a través de los siglos : él prefiere muy especialmente los instrumentos autóctonos andinos (la quena, la zampoña y otros instrumentos de viento menos conocidos o populares en nuestros tiempos) ; pero, se acompaña , igualmente de un ancestro español y que hoy en día , es considerado como parte del folklore latinoamericano: la guitarra.

Malki tampoco olvida los instrumentos de origen mestizo como el charango, ni los afroperuanos como el cajón y batajón entre otros.

Además de destacarse como músico solista alrededor de la ciudad de Lausana, en Suiza, participó y colaboró con diversos artistas locales como Carlos Zapata, César Correa, William Fierro, La Oro Band, Los Gipsy Latino, así como artistas de renombre y de gira por

Europa como William Luna, Martina Portocarrero y Kotosh, entre otros.

Desde el año 2013 incursiona en el mundo de la radiodifusión online, continuando su proyecto iniciado en Lima, Perú en el año 1989: Pentagrama Latinoamericano Radio Folk, Malki Radio World Music, Radio Malki Latino y Malki Retro, en el aire hasta nuestros días.

Desde el 2024 y con la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años, Malki proyecta dedicarse a la producción musical desde su modesto home-studio en Lausana.

Desde el canto ancestral del hombre en el Incanato, así como también de aquel campesino que cultiva la caña de azucar en Cuba en nuestros días, Malki transmite el amor a la naturaleza, la poesía y la sencillez.

Tumbao Media Productions | Santo Domingo Este, Rep. Dom.

Omar Moreno y Malki presentan nuevo sencillo «Confesiones» was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí