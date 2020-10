Queso de Almendra ideal para las personas intolerantes a la lactosa también para los que les afecte la piel con la constante ingesta de lácteos. Las Almendras son ricas fuente de proteínas y grasas, buena fuente de calcio y antioxidante como la vitamina E. Así que es el mejor sustituto para los lácteos.

Ingredientes:

2/3 taza de almendras remojada toda la noche y peladas.

2/3 taza de agua tibia.

9 gr. de gelatina sin sabor

1 cuchada de yogurt

Espacias al gusto: sal, orégano, albahaca, pimienta y ajo.

Preparación:

Necesitaras un molde de 8cm o un envase engrasado para que pueda salir fácilmente. Procesar muy bien todos los ingredientes hasta que la almendra totalmente desecha y que no se sientan los grumos, agregarlos al molde, dejar cuajar bien tapado (puede usar una toalla) y colocarlo en la nevera a endurecer.

El Yogurt le dará un sabor acido al queso y también le aportara probióticos, por esto lo dejamos unas 8 horas antes de refrigerar para que cuaje un poco.

Receta: Queso de Almendra. was last modified: by

En : Gastronomía