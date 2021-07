«Reggaetón Salvaje» lo nuevo del argentino Lautaro LR

Miami, FL, 2021.- (@MinayaPR) El artista argentino, Lautaro Rodríguez, presenta su nuevo vídeo y tema musical “Reggaetón Salvaje” junto a Romeo El Santo disponible en todas las plataformas.

“Este tema es muy importante para mi, es un tema al que le tengo mucho cariño. Es un reggaetón puro, que te dan ganas de bailar y de cantarlo. Tiene el condimento extra de que pude contar con la participación de Romeo, a quien admiro mucho desde hace tiempo, él ya tenía temas con Neo, con Duki, sonaba por todos lados y era como inalcanzable en ese momento. Hoy en día que él sea mi amigo y estar haciendo música juntos es importante para mí. Es el primer tema que hacemos juntos” cuenta Lautaro sobre esta canción.

Acerca de Lautaro Rodríguez

Lautaro Rodríguez es cantante, compositor y actor. Con 23 años sigue sorprendiendo con sus lanzamientos que van por diferentes estilos como el trap, dembow, reggaetón y cumbia.

El 2019 fue el año de despegue de su carrera artística, sus seguidores crecen cada vez más al igual que sus reproducciones. El año terminó con el éxito del lanzamiento “Detonao”, un dembow dominicano. El videoclip muestra su gran presentación en la segunda edición del Festival Buenos Aires Trap, semanas antes de abrir el show de J Balvin en el Movistar Arena.

Además de sus lanzamientos musicales, Lautaro tiene una carrera como actor. En febrero 2020 se estrenó “Puerta 7”, la tira de Nexflix que es un éxito y prepara segunda temporada. También se espera otro importante debut con “Panash” la serie dedicada al trap argentino donde Lautaro actúa junto a Homer el mero mero, C.R.O, Coscu, Trueno y RepliK, entre otros.

El 2020 empezó con el estreno de “Cumbia y Reggaetón”, una canción donde combina la energía de dos géneros claves para la música urbana, y continuó con varios lanzamientos como, “No Estaba Planeado”, “Apague la Luz” y “Bachatrap”, entre otros.

Y este 2021 será un año de muchos lanzamientos, donde Lautaro mostrará que es un artista multifacético.

