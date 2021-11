Reportan congestión vehicular en la Autopista Francisco Fajardo por atasco de Gandola, FOTO

01/11/2201

Reportan congestión vehicular en la Autopista Francisco Fajardo por atasco de Gandola en el Puente de «Quinta Crespo». Una gandola quedo atrapada en el puente de la autopista Francisco Fajardo a la altura de Quinta Crespo

#1Nov | Reportan que una gandola quedó atrapada en el elevado de la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Quinta Crespo. 🗞️📹: @rayberdl18pic.twitter.com/mxt1m9rYOB — El Diario (@eldiario) November 1, 2021

Recomendable utilizar rutas alternativas si las hay disponibles para su itinerario..

En: Noticias Nacionales