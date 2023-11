Ultima Hora: Sanciones de la OFAC bloquean el uso de Zelle desde Venezuela

Sanciones de la OFAC bloquean el uso de Zelle desde Venezuela

El 11 de noviembre de 2023, Zelle, una plataforma de pagos peer-to-peer (P2P) propiedad de Early Warning Services, anunció que suspendería las operaciones en Venezuela a partir del 30 de noviembre de 2023. La decisión fue motivada por las limitaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

La OFAC es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que tiene la responsabilidad de implementar y hacer cumplir las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense. En el caso de Venezuela, la OFAC prohíbe a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con el gobierno venezolano o con personas y entidades que estén sujetas a sanciones.

Zelle es utilizada por millones de personas en todo el mundo para enviar y recibir dinero de manera rápida y sencilla. En Venezuela, la plataforma se había convertido en una forma popular de recibir remesas de familiares y amigos que viven en el extranjero y muchos la utilizan para realizar pagos en comercios.

La suspensión de Zelle en Venezuela tendrá un impacto negativo en las familias venezolanas que dependen de las remesas para su sustento. Según el Banco Central de Venezuela, las remesas representaron el 24,2% del PIB del país en 2022.

La decisión de Zelle ha sido criticada por algunos sectores, que la consideran una medida discriminatoria que perjudica a los venezolanos. Otros, sin embargo, consideran que la medida es necesaria para cumplir con las leyes estadounidenses.

En cualquier caso, la suspensión de Zelle en Venezuela es un nuevo obstáculo para las familias venezolanas que intentan sobrevivir a la crisis económica que vive el país.

La suspensión afecta a todas las operaciones que se realizan desde Venezuela, independientemente de la institución financiera que las procese.

Zelle no es la primera empresa que suspende sus operaciones en Venezuela debido a las limitaciones de la OFAC. En 2019, TransferWise, una empresa de transferencias de dinero, también suspendió sus servicios en el país.

La plataforma Uphold también se retiró de Venezuela ante la inestabilidad de la situación con las sanciones, asimismo otras plataformas financieras o no han suspendido operaciones en el país debido a las sanciones.

