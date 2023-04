Estos son los seguros para coches más económicos y responsables en España.

Si estás buscando un seguro para tu coche, es posible que te preguntes cuáles son los más baratos y responsables en España. Aunque el precio es un factor importante a la hora de elegir una póliza, también lo es la cobertura que te ofrece y el servicio que te brinda la aseguradora.

En este artículo, te presentamos algunos de los seguros para autos más baratos y responsables en España, según el comparador de seguros .

Estos son los que ofrecen una mejor relación calidad-precio y una buena atención al cliente.

Línea Directa:

Esta compañía ofrece seguros a terceros desde 169 euros al año y a todo riesgo desde 299 euros al año. Además, cuenta con servicios adicionales como asistencia en carretera, gestión de multas, coche de sustitución y reparación en talleres de confianza.

Mapfre:

Otra de las aseguradoras más baratas y responsables es Mapfre, que tiene seguros a terceros desde 175 euros al año y a todo riesgo desde 323 euros al año. También ofrece ventajas como asesoramiento jurídico, indemnización por invalidez o fallecimiento, robo de objetos personales y descuentos en combustible.

Direct Seguros:

Esta empresa tiene seguros a terceros desde 179 euros al año y a todo riesgo desde 339 euros al año. Entre sus beneficios se encuentran la asistencia 24 horas, el servicio de grúa ilimitado, la peritación online y la garantía de reparación de por vida.

Estos son solo algunos ejemplos de los seguros para autos más baratos y responsables en España, pero hay muchas más opciones en el mercado. 3Lo ideal es que compares las distintas ofertas y elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto.

