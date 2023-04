Estos son los seguros para Autos más baratos en Estados Unidos

Los seguros para Autos más baratos en Estados Unidos, análisis del mercado.

Si estás buscando los seguros para autos más baratos y responsables en Estados Unidos, te interesará saber cuáles son las mejores opciones disponibles en el mercado.

En este artículo te presentamos una breve reseña de las principales compañías de seguros de autos que ofrecen tarifas competitivas y coberturas adecuadas para tu vehículo.

Los seguros de autos son obligatorios en la mayoría de los estados de Estados Unidos, y además son una forma de proteger tu patrimonio y tu seguridad en caso de un accidente o un siniestro. Sin embargo, no todos los seguros son iguales ni tienen el mismo precio.

Por eso, es importante comparar las diferentes ofertas y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto.

Según varios estudios y rankings, algunas de las compañías de seguros de autos más baratas y responsables en Estados Unidos son:

GEICO:

Es una de las empresas aseguradoras más grandes del país y se caracteriza por ofrecer coberturas a bajos precios. Según NerdWallet, el costo promedio anual de un seguro de auto de GEICO es de $1.168.

Además, ofrece una gran variedad de descuentos y beneficios para sus clientes, como asistencia en carretera, alquiler de vehículos, reparación de vidrios, entre otros.

State Farm:

Es la empresa más grande de seguros de autos del país y cuenta con una amplia red de agentes locales que brindan atención personalizada.

El costo promedio anual de un seguro de auto de State Farm es de $1.234. También ofrece varios descuentos y opciones de cobertura, como responsabilidad civil, colisión, robo, daños personales, etc.

Progressive:

Es otra de las compañías más populares y económicas del mercado. El costo promedio anual de un seguro de auto de Progressive es de $1.373.

Tiene un sistema innovador llamado Snapshot, que permite ajustar el precio del seguro según el comportamiento del conductor. También ofrece otras ventajas como comparación de precios, reparación garantizada, entre otras.

Farmers:

Es una empresa con más de 90 años de experiencia en el sector y que ofrece seguros personalizados según el perfil del cliente.

El costo promedio anual de un seguro de auto de Farmers es de $1.540. Tiene varias opciones de cobertura, como responsabilidad civil, colisión, integral, médica, etc.

Además, ofrece descuentos por lealtad, buen conductor, buen estudiante, entre otros.

Allstate:

Es una empresa reconocida por su servicio al cliente y su calidad. El costo promedio anual de un seguro de auto de Allstate es de $1.834. Ofrece coberturas completas y flexibles, como responsabilidad civil, colisión, integral, médica, protección contra conductores sin seguro o con seguro insuficiente, etc.

También tiene descuentos por buen conductor, buen estudiante, vehículo nuevo, entre otros.

Estas son solo algunas de las compañías que ofrecen seguros para autos más baratos y responsables en Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas otras opciones disponibles que pueden ajustarse mejor a tus necesidades específicas. Por eso, te recomendamos que compares las diferentes ofertas y cotices tu seguro en línea o con un agente autorizado antes de tomar una decisión final.

Esperamos que este artículo te haya sido útil e informativo. Recuerda que tener un seguro para tu auto no solo es una obligación legal sino también una forma inteligente y responsable de cuidar tu patrimonio y tu seguridad.

