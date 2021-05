Sergi estrena su nuevo sencillo “Miami” junto a Isra

El cantante y compositor peruano Sergi, estrenó su nuevo sencillo “Miami”, una colaboración junto a Isra. Después de romper las listas de popularidad y streamming con el hit “Seguro Te Pierdo” junto a Kid Flex, regresa con este tema que sin lugar a duda promete ser otro éxito. Musicalmente es una canción cargada con mucho sentimiento, y fue producida por Franco Banda. “Las primeras ideas melódicas de este tema salieron de un “jammin sesión”, a partir de eso lo demás fluyó hasta dar como resultado esta mezcla perfecta de nostalgia y bienestar”, comenta su manager Zacarias Erminy.

“Seguro te Pierdo” junto a Kid Flex, se convirtió en un hit viral, superando 37 millones de streams, continúa en el Top 200 en 13 países de Latinoamérica y el video en YouTube supera 31 millones de visitas (https://youtu.be/DPqg_0rlT3s).

“Miami”, es un tema que cuenta las historias de desamor de ambos artistas y tiene en común que ambos terminaron en Miami para escapar de la rutina y del malestar de una ruptura amorosa. Inspirarse en hechos reales, estar en Miami y vivir el presente ayudó a ambos a hacer catarsis a través de esta canción y escribir lo que llevaban dentro.

El videoclip se filmó también en la ciudad de Miami, Florida, bajo la dirección de GARA. “La verdad fue una jornada súper divertida, ya que Isra es una persona magnífica para trabajar y GARA (el director) es una persona con una visión muy clara de lo que quiere lograr y muy bueno en su trabajo”, comentó Sergi, sobre el videoclip.

“Hacer “Miami” fue una experiencia única. En primer lugar, es la primera canción que no trabajo en Lima, a su vez, es también la primera canción en la que colaboró con un artista de otro país. Nos inspiramos en hechos reales, cada uno a su manera. Todos formaron parte del equipo que sacó la canción adelante, mi primer single luego de meses, con el que arrancó el 2021, y arranco a la vez mi aventura con Warner Music Latina, y no podría estar más feliz con el resultado logrado.” concluyó el artista.

Sergi, es un cantante R&B latino que aprendió a tocar la guitarra a los 18 años por sí solo. Llegó a competir en los nacionales más importantes de Latinoamérica como la “Batalla de gallos” y la “Batalla de maestros”. Ha conectado con su audiencia por reflejar su tranquilidad y su sensibilidad. Su música va desde canciones llenas de metáforas a otras más simples y lineales pero cargadas de sentimientos.

