Sueños Records lanza «Un Party en Cuero»

Miami, FL, 2021.- (@MinayaPR) El sello independiente Sueños Records, presidido por Wilda Díaz, presenta el tema «Un Party Encuero» del multipremiado artista Papi Sánchez.

Justo en la celebración de San Patricio, el artista se ha unido a este sello discográfico para presentar este lanzamiento disponible desde hoy en todas las plataformas digitales y además

«Yo quiero ver como tu piel, se quema con el sol, deja que el ritmo te sacuda, bañada en sudor» comienza este contagioso tema de quien recorrió el mundo gracias al éxito “Enamórame” que lo llevó a ocupar los más importantes escenarios.

Nacido como Robert De Leon Sanchez en República Dominicana, el artista de rap / tropical Papi Sánchez hizo incursiones en la música a una edad temprana, haciendo girar los discos de otras personas como DJ y director musical en varias estaciones de radio antes de comenzar a hacer lo suyo.

Esos conciertos lo ayudaron a comenzar a funcionar en el momento de su primer lanzamiento, Yeah Baby! en el 2003, que se convirtió en un éxito sorpresa después de que el sencillo «Enamórame» se disparara hasta el número tres en la lista Latin Tropical Airplay de Billboard e importantes lugares en países como Francia, Rusia, Bélgica y otros países europeos.

