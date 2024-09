Transporte aéreo, un sector estratégico

Isaías Márquez

De hecho, los medios de transporte son fundamentales para la economía mundial. Y, cuando se habla de transporte aéreo, quizá estamos abarcando productos y servicios, que engloban a casi todos los Estados; después de todo, los procesos de importación y exportación, siempre están evolucionando, donde el transporte aéreo es un modo que corresponde a todo tipo de desplazamiento, ya sea de personas, mercaderías o animales, realizado, tal y como sabemos, a través de un espacio aéreo.

En este sentido cabe destacar, también, cuáles serían los medios del mismo, conocidos como aviones o aeronaves, vehículos que va desde el transporte de un tipo único de producto o solamente de pasajeros, hasta el desplazamiento de ambos en el interior del mismo.

Fundamentalmente, debería entenderse que la importancia del transporte aéreo en la economía es única. Pues, la modalidad aérea constituye un insumo productivo relevante para ciento de miles de empresas en todo el mundo, porque las organizaciones más grandes lo utilizan intensamente, para traslado rápido de empresarios, así como de ejecutivos, técnicos, fletes, correspondencia y otros. Incuestionablemente, esto ayuda al desarrollo o adelanto de los países, tanto comercial como culturalmente.

Ofrece numerosas ventajas en comparación con otras modalidades;

Recorre grandes trayectos con mayor rapidez; ofrece un alto grado de seguridad; permite la organización de viajes tanto nacionales como internacionales; cuenta con una cobertura amplia de aeropuertos y pistas de aterrizaje por todo el mundo y ofrece menos riesgos de daños a las mercancías transportadas, entre otros.

Pero, las crisis mundiales han afectado sobremodo al sector: el conflicto en Europa ha generado un trastorno relevante en la industria aérea puesto que las aeroempresas se visto obligadas a adoptar rutas más largas, por lo que acaban con pérdida de eficiencia; los viajes son más largos, el consumo de combustible es mayor y las frecuencias de los vuelos deben hacerse más espaciadas. Es una realidad inexorable que vive el sector aéreo.

Incuestionablemente, el transporte aéreo es uno de los más utilizados en el mundo y que miles de millones de pasajeros utilizan este modo para desplazarse. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, siglas en inglés) la mayor parte de transporte de pasajeros y de carga del mundo procede de Asia, Europa, Norteamérica, Medio Oriente, Latinoamérica y África.

