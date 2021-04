VENEZUELA: Intensas lluvias hacen estragos en Caracas y otras ciudades, Fotos y Videos

VENEZUELA: Lluvias hacen estragos en Caracas

Durante los últimos días el mal clima en el país sudamericano ha sido un común denominador, con el agravante de la situación particular en cada ciudad en la que los aguaceros hacen mas o menos daños debido a su intensidad en sitios donde la infraestructura de canalización de aguas pluviales ha ido en decremento durante décadas, tanto en la llamada «4ta cómo en la 5ta», según dicen los entrevistados en las zonas afectadas » las calles son ríos de aguas de lluvias mezcladas con aguas negras, barro , escombros y cualquier bicho raro«.

Las últimas 24 hora han sido determinantes sobre las inundaciones, caída de árboles, zonas anegadas, etc.

También se han reportando lluvias continuas en otras capitales importantes cómo Maracaibo.

#27Abr #Caracas #Lluvias @maac93_: Colapsada la Av. Andrés Bello de #Caracas a la altura de Las Palmas debido al fuerte aguacero de este martes tomen previsiones pic.twitter.com/aS4wk3bF3F — Reporte Ya (@ReporteYa) April 27, 2021

#27Abr 🚘🌧️🚘 #Caracas

👁 #Lluvias

Paso resringuido en el acceso a la libertador sentido este. Tomen sus precauciones. Busquen vias alternas. pic.twitter.com/f2qWHrTGXR — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) April 27, 2021

En medio de fuertes lluvias en Caracas a esta hora me envían información sobre caída de semáforo de la Av Rómulo Gallegos con Av Sucre Los Dos Caminos

Al frente del CDI Los Dos Caminos pic.twitter.com/GuPdAmydgq — Marcos G Morin Aguirre (@Mmorin_informa) May 30, 2020

