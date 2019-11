Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social IVSS para 2019

Cronograma OFICIAL de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social IVSS para 2019, Actualizado

EL CRONOGRAMA OFICIAL de fechas de pagos de las pensiones del Seguro Social de Venezuela IVSS, para jubilados, pensionados y sobrevivientes en el año 2019 lo actualizamos a diario con nueva información al respecto de los pagos.









CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIÓN

FECHA COMENTARIOS MONTO A COBRAR 18/01/2019 PENSIÓN DE ENERO 2019 ATENCIÓN, NO HAY FECHA DE PAGO DEFINITIVA HASTA HOY 16.01.19, PORQUE NO HAY EFECTIVO PARA LAS REMESAS DE LOS BANCOS, PERO POTENCIALMENTE PODRÍA SER EL DÍA VIERNES 18 DE ENERO DE 2019, tampoco es seguro que paguen por taquilla los 18mil completos por lo que deben tomar sus previsiones, hasta el día de hoy los bancos solo están dando por taquilla 1000Bs 4500+ 13.500 del nuevo aumento de salario mínimo, TOMAR EN CUENTA QUE LA PENSIÓN QUE SE VA A PAGAR ES LA DE FEBRERO, HASTA AHORA NO HAY INFORMACIONES DE EFECTO RETROACTIVO, EN TODO CASO SI CORRE A PARTIR DEL 15 DE ENERO Una cuenta más aproximada es: 4500 del mes de enero pagado en diciembre entre 2 son 2250, porque corre a partir del 15, serian 2.250, por lo cual 9000 de la quincena menos 2250 que ya les pagaron, quedan 6.750 pendientes más 18000 del mes de febrero con el nuevo aumento, son 24.750 pero no es seguro que vayan a contemplar eso NO HAY EFECTIVO EN LOS BANCOS TOMAR PREVISIONES total a cobrar 18.000, y potencialmente 6750 de retroactivo LO CONFIRMAMOS DÍAS ANTES, EL RETROACTIVO ES DE 6750 BsS. ningún otro portal de noticias publica el contenido real y a tiempo. La pensión Pendiente es de: 18.000 Pensión de Febrero pagada en Enero. Fecha potencial de pago: 22 y 23 de enero Atención: actualizamos todos los días, guarde en sus favoritos esta página y verifique a diario los cambios. Viernes 22/02/2019 PENSIÓN DE FEBRERO 2019 Confirmado 100% De acuerdo a declaraciones que dió hoy Miercoles 13 de Febrero el vicepresidente sectorial para el Desarrollo del Socialismo Social Aristóbulo Istúriz, EL PAGO DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO, (PAGADA EN FEBRERO) SERÁ EL DÍA 22/02/19 Monto a Cobrar 18.000 BsS 21/03/2019 PENSIÓN DE MARZO 2019 Jueves 21/03 Confirmado para el Jueves 21 de Marzo de 2019, alta probabilidad de depositos la tarde anterior el Miercoles 20, revisar sus cuentas desde el mediodía de ese día, todo depende del banco. Actualizado el Sábado 16/03/19 Monto a Cobrar 18.000 BsS 16/04/2019 PENSIÓN DE ABRIL 2019 CONFIRMADA LA INFORMACIÓN QUE PUBLICAMOS EL JUEVES 11 DE ABRIL, CON CASI UNA SEMANA DE ANTICIPACIÓN INDICAMOS QUE EL PAGO SERÁ EL MARTES 16, Y EL IVSS HACE 8 HORAS LO CONFIRMÓ. NOTIACTUAL.COM SIGUE SIENDO EL PORTAL QUE DA LA INFORMACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE PENSIONES, GRACIAS A TODOS NUESTROS LECTORES PENSIONADOS Y JUBILADOS QUE NOS ENVÍAN MENSAJES DE AGRADECIMIENTO POR LAS PUBLICACIONES QUE HACEMOS AL RESPECTO. ACTUALIZADO: 15/04/19 8:00PM Monto a Cobrar 18.000 BsS 20/05/2019 PENSIÓN DE MAYO 2019 ATENCIÓN. VERIFICAR NUESTRO CÁLCULO DEL RETROACTIVO Y EL MONTO TOTAL A COBRAR, ATENCIÓN HOY VIERNES 3 DE MAYO SE PAGARÁ EL RETROACTIVO QUE ANUNCIAMOS AYER DE 11.000 EL 09 DE MAYO EL OTRO RETROACTIVO DE 22.000 EL RESTO DE LA PENSIÓN DE JUNIO (QUE SE PAGA EN MAYO) PUEDE HACERSE EFECTIVO ENTRE EL LUNES 20 DE MAYO Y EL MARTES 21 DE MAYO, MONTO PENDIENTE: 40000 ATENCIÓN: Probable pago será entre el Lunes 20 y el Martes 21 de Mayo. Amigos(as) lectores, la información que aquí manejamos y tratamos de extender a ustedes lo más precisa posible, puede ser cambiada por algún motivo por el IVSS quién al final del día, es el que tiene la última palabra, los últimos meses, ha habido ocasiones en que la fecha la mueven de forma arbitraria hasta horas antes de pagar, nosotros solo nos dedicamos a informar amablemente lo que nos llega NO somos el IVSS ni tenemos relación alguna con este instituto que actua de acuerdo a sus propias directrices, gracias a todos los que nos leen y apoyan con sus comentarios positivos. CONFIRMADO POR EL SEGURO SOCIAL IVSS, EL PAGO DE LA PENSIÓN SERA EL MIERCOLES 22 DE MAYO, MONTO A COBRAR 40MILBS. ALGUNOS BANCOS CÓMO EL MERCANTIL, AL PARECER YA HAN DEPOSITADO DESDE HOY MARTES 21, VERIFIQUEN. Monto Nueva Pensión

según decreto 3829 desde el 16/04/19: Bs. 40000 Más el retroactivo

contando desde el

16/04/19 Bs. 11.000 Monto a pagar: Pensión de Junio pagada en Mayo 40.000 Mil 21/06/2019 PENSIÓN DE JUNIO 2019 A partir del Jueves 20 algunos bancos pueden ver reflejado su deposito y el Viernes 21 todos deberían tener su pensión depositada y pueden retirarla por taquilla con los nuevos billetes. Monto a Cobrar 40.000 23/07/2019 PENSIÓN DE JULIO 2019 CONFIRMADO MARTES 23 DE JULIO Buenos días, confirmado el pago de pensión para el Martes 23 de Julio, algunos bancos depositarían cómo es constumbre desde el Lunes 22, y puede hacer uso de su dinero vía banca electrónica, a partir del martes por taquilla… gracias a todos por los comentarios de apoyo..seguimos trabajando para informar.. Monto a Cobrar 40.000 20/08/2019 PENSIÓN DE AGOSTO 2019 FECHA PROBABLE, MARTES 20 DE AGOSTO. Actualización (17/08/19, 10pm): No hay información de solicitudes de remesas de bancos para pagos de pensiones el día martes 20, podría darse a última hora orden de pago ya que el lunes 19 es bancario, si el pago no se hace el 20 será a partir del Jueves 22 de Agosto. —– ACTUALIZACIÓN! MARTES 07:45PM,

CONFIRMADO! , EL PAGO DE PENSIÓN SERÁ EL JUEVES 22 DE AGOSTO, CÓMO SIEMPRE LO ANTICIPAMOS, DESDE EL DÍA 17 DE AGOSTO LO ANUCIAMOS AQUÍ, SI EL PAGO NO SE HACÍA EFECTIVO EL MARTES, SERÍA A PARTIR DEL JUEVES 22 DE AGOSTO, Y EFECTIVAMENTE EL IVSS LO ACABA DE ANUNCIAR HOY MARTES 20 DE AGOSTO A LAS 7.30PM EN SU CUENTA TWITTER OFICIAL, POR LO QUE CONTINUAMOS SIENDO EL PORTAL CON LA INFORMACIÓN DE PAGO DE PENSION DEL IVSS MÁS EXACTA Y VERÍDICA.. GRACIAS POR LOS MENSAJES DE APOYO.. MONTO A COBRAR 40.000 PENSIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2019 (De octubre pagada en Septiembre) CONFIRMADO LUNES 23/09/19 Monto a Pagar 40.000 BS PENSIÓN DE OCTUBRE DE 2019(De NOVIEMBRE pagada en OCTUBRE) — CONFIRMADO JUEVES 24/10 PENSIÓN + AUMENTO Monto a Pagar 150.000 BS + 150.000 si el aumento corre a partir del 01 de Octubre. – 40mil ya pagados de la pensión de Octubre Total a cobrar PENSIÓN y RETROACTIVO: 260.000 Mil Bs. No se está diciendo que se cobrara todo eso junto, esto es solo el monto total a cobrar. PENSIÓN DE NOVIEMBRE DE 2019 VIERNES 22 DE NOVIEMBRE MONTO A COBRAR 150MIL BS PENSIÓN DE DICIEMBRE DE 2019

ATENCIÓN, SOBRE EL PAGO DE AGUINALDOS NOS HA LLEGADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EXTRAOFICIAL:

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE : 2 MESES DE AGUINALDOS, 300MIL BS

AL PARECER EL TERCER MES DE ALGUINALDOS VA A SER VÍA BILLETERA MÓVIL EN PETROS, LOS CUALES PODRÁN CONVERTIR A BOLÍVARES SIGUIENDO LOS PASOS QUE TENEMOS PUBLICADOS AQUÍ DEBAJO.







Atención! Todas las fechas son tentativas hasta indicar que está confirmado en la caja de comentarios, la confirmación que hacemos no depende de nosotros, depende de lo que se conoce en un momento o fecha dada , si posteriormente eso cambia por cuestiones internas del IVSS , lo actualizaremos lo más pronto posible, lo ideal es que usted amigo(a) lector(a) visite a diario esta tabla para verificar que todo este correcto.

ATENCIÓN: Si vemos mensajes groseros en la caja de comentarios serán retirados y el usuario que los realice será bloqueado.



Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social IVSS para 2019 was last modified: by

En : Trámites