VIDEO,En California: Un policía supremacista blanco golpeó salvajemente a un niño afroamericano de 14 años

En un aborrecible caso de trato cruel e inhumano un policía supremacista blanco golpea salvájemente a un niño afroamericano de 14 años, quién según el polícia se nego a decirle que llevaba en sus manos. El policía evidentemente buscando saciar su sed de ira con el pequeño, golpeándolo en el pecho y resulta que el niño tiene una condición cardíaca congénita llamada taquicardia supraventricular que «afortunamente no se desencadenó» en el momento de la agresión ni después.

Pero los golpes en el pecho no fueron solamente lo que el sádico policía blanco le hizo al niño, se ve en el video cómo lo ahorca y pone sus rodillas encima del pequeño que a estas alturas sigue con miedo de salir a la calle

Según alegó el policía el niño intercambiaba algo con un adulto, y lo acusó de comprar marihuana quedando en evidencia que metía, ya que la realidad fue que el menor le pidió al adulto le comprara una caja de cigarrillos, ya que la edad mínima para adquirirlos es de 21 años en ese estado.

Es común en los Estados Unidos ver casos cómo este donde supremacistas blancos golpean a afroamericanos y latinos de forma salvaje y no responden legalmente por ello, por lo general los departamentos de policía encubren este tipo de casos, cómo ha sucedido esta vez, ya que declararon que el agente presenció lo que creía que era «un intercambio mano a mano entre un adulto y un menor», por lo que se acercó al adolescente, que «no cooperó y se negó a identificarse». Asimismo, aseguran que el joven dijo que tenía 18 años.

«Tiene una enfermedad cardíaca grave y este tipo de agresión brutal podría haber tenido consecuencias fatales», aseguró por su parte Rebecca Kavanagh, abogada especializada en defensa criminal, quien agregó que la familia de Tufono ha pedido que se difundan las imágenes para que el oficial sea despedido y se presenten cargos penales en su contra.

