«Vuelve A Amar» de Jacob Forever y Henry Vera

Miami, FL, .- (@MinayaPR) El multipremiado artista Jacob Forever se une al talentoso Henry Vera en el tema «Vuelve A Amar» lanzado desde hoy bajo LAUM Music a todas las plataformas digitales, además del vídeo oficial.

En este nuevo tema producido por RPM Music, ambos pretenden demostrar que siempre hay razones para volver a amar. Mezclan a la perfección el tono de voz de ambos cantantes con un inconfundible sonido y mezclas que hacen reconocer las influencias latinas en la música global.

Henry Vera es un cantante, compositor y productor cuyas influencias en la música provienen de su herencia peruana así como de otras sonoridades tropicales y caribeñas.

Después de éxitos como “Baby Llama”, single que llegó al Top40 del Latin Charts en Billboard o el super hit en versión bachata que realizó a la canción “Noche de Copas” de Maria Conchita Alonso, Vera no ha dejado de crecer en su carrera musical.

Entre sus éxitos más recientes: “Mi Loquita”, “A Otra”, “La Oportunidad” o “Dile Lo Que Sientes Por Mi”, los cuales cuentan con videosclips con gran aceptación en varias plataformas dada la calidad de las letras así como su calidad artística y visual.

Con esta propuesta que mezcla los estilos Latin Pop, Tropical y Urbano, Henry Vera ha ido subiendo consistentemente en su carrera la cual ha desarrollado gracias a la colaboración y apoyo de varios productores Latin GRAMMY® Winners.

Jacob Forever «El Inmortal», es uno de los cantantes y compositores cubanos más destacados del género urbano de la Isla, donde su nombre es sinónimo de excelencia. Jacob incursiona en una gran variedad de géneros musicales entre los que destaca el reggaetón, la balada y la fusión de la música urbana.

Entre sus éxitos mundiales se encuentran «Hasta Que Se Seque El Malecón», tema que obtuvo su nominación a los Latin GRAMMY® y con el cual escaló al puesto #5 del Latin Airplay de Billboard Magazine y se mantuvo en esta lista por 27 semanas, además de certificación 3x Multi-platino por la RIAA.

También participó en el remix del tema «Súbeme la radio» de Enrique Iglesias y Descemer Bueno que se ubicó en el #1 de iTunes en ventas, logrando así con todos sus temas certificaciones Oro y Platino por la RIAA y este año comenzó con más de 1.2 billones de vistas en las plataformas digitales y estrenando su nuevo sencillo “Aprendí” junto al cantautor urbano De La Ghetto.

