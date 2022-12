Whisky venezolano Sir Xpecial ganó medalla de plata en competencia internacional

Es el primer Whisky venezolano que obtiene tan importante reconocimiento internacional y, desde Celiveca lo celebran con nueva campaña publicitaria.

Caracas, 24 de noviembre de 2022.- Sir Xpecial es el Whisky de elaboración nacional, envejecido en barricas de roble americano al oriente del país con 40 grados alcohólicos y elementos diferenciadores que lo destacan por su zona de envejecimiento y proceso de fabricación. Recientemente, recibió la primera medalla de Plata a un Whisky de producción venezolana en la reconocida competencia que premia a las mejores marcas de Whisky del mundo.

Sir Xpecial es elaborado desde el año 2018 por Celiveca (Central de Licores Unidos de Venezuela C.A.) y cuenta con exclusivas características, hechas específicamente para el paladar venezolano. Sabores, aromas y notas que son logradas a través de alcoholes de grano y malta, que a la vista muestra un luminoso color dorado oro; en nariz destacan aromas equilibrados donde prevalecen notas dulces, el ahumado, los frutos secos, ligeras notas cítricas, dátiles y la robustez de la madera sin hielo.

El World Whisky Masters 2022 le otorgó en esta edición a Sir Xpecial medalla de plata en la categoría Whisky del Mundo, en donde la marca venezolana tuvo la oportunidad de competir con otros países productores de whisky excluyendo a Escocia, Irlanda y EE.UU.

Esta competencia se realiza anualmente y consiste en una cata a ciegas, con un panel de destacados especialistas en estas bebidas, en esta oportunidad el evento fue realizado en conjunto con The American Whiskey Masters y The Irish Whiskey Masters.

Con este reconocimiento, Sir Xpecial, se convierte en el primer Whisky venezolano en obtener reconocimiento internacional en la categoría Whisky, razón por la cual desde Celiveca celebran la campaña: “Si sabemos cómo tomarlo, ¡cómo no vamos a saber hacerlo!”; la cual incluirá capacitaciones de marca en diversos locales a nivel nacional, catas y eventos ligados al Whisky.