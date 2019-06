Amistoso en Atlanta: Venezuela perdió 3-1 ante México

En el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, la selección venezolana perdió 3 a 1 ante México en el que fue su segundo partido amistoso de la gira norteamericana de preparación previa a la Copa América de Brasil.

La Vinotinto fue de menos a más en el primer tiempo. El punto de inflexión en su rendimiento colectivo fue un centro pasado de Jhon Murillo que se encontró en su trayectoria con la escuadra del arco defendido por el mexicano Jonathan Orozco. El extremo criollo quiso buscar la cabeza de Rondón y su premio fue un golazo para inaugurar el marcador en Atlanta.

La respuesta mexicana no se hizo esperar. El conjunto azteca agobió aún más a los laterales venezolanos con su juego de velocidad por las bandas y el empate llegó gracias a un centro desde el sector ocupado por Roberto Rosales: el balón colgado al área, luego de una serie de rebotes, lo pateó Alvarado al fondo de las redes y ante la pasividad para despejar por parte del defensor Yordan Osorio.

Para el inicio del segundo tiempo, Josef Martínez y Jefferson Savarino sustituyeron a Salomón Rondón y Darwin Machís, respectivamente. México repitió el guion de la primera parte, volcó la cancha en contra de la valla de Fariñez y se puso con rapidez al frente en el marcador: un centro rasante desde la izquierda, que contó nuevamente con la pasividad de Osorio, fue rematado a bocajarro por el atacante Pizarro.

Al minuto 60 entró ‘Juanpi’ Añor por Yangel Herrera y Dudamel mostró una variante táctica: Venezuela pasaba a jugar 4-2-3-1, con Añor como enganche y liberado para asociarse con Josef, que quedó como único punta. El cambio de sistema no solucionó el desbarajuste defensivo y Andrés Guardado remató la faena luego de un contragolpe que encontró muy mal parada a la zaga criolla.

Ambos modelos de juego planteados por Rafael Dudamel dejaron grandes dudas en cuanto a su funcionamiento, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Venezuela sufrió para hacer una presión alta efectiva y tampoco pudo evitar las incursiones por las bandas de los rápidos extremos mexicanos. Yordan Osorio tuvo complicidad en los dos primeros goles mexicanos y completó un partido muy flojo, al igual que el lateral derecho Ronald Hernández.

La nota alta, una vez más, fue la actuación de Yangel Herrera como volante interior. El mediocampista se incorporó con claridad al ataque y apoyó a Junior Moreno en tareas defensivas. Por otra parte, la entrada de Añor le dio mucha más presencia ofensiva a Venezuela y ‘Juanpi’ logró conectar a la línea de volantes con los hombres de ataque a través del carril central de la cancha.

El próximo partido amistoso de Venezuela será este domingo 9 de junio, en la ciudad de Cincinnati, ante el combinado de Estados Unidos. Luego de ese encuentro, los dirigidos por Rafael Dudamel viajarán a Brasil para finalmente debutar en la Copa América, el 15 de junio, frente a la selección de Perú.

Alineaciones:

Venezuela (4-3-3): Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Junior Moreno, Yangel Herrera (Juan Pablo Añor 61’), Tomás Rincón; Jhon Murillo (Adalberto Peñaranda 71’, Fernando Aristeguieta 86’), Darwin Machís (Jefferson Savarino 45’), Salomón Rondón (Josef Martínez 45’). Director técnico: Rafael Dudamel.

México (4-3-3): Jonathan Orozco; Fernando Navarro (Jorge Sánchez 68’), Diego Reyes; Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Edson Álvarez (Héctor Moreno 32’), Erick Gutiérrez (Andrés Guardado 68’); Roberto Alvarado (Uriel Antuna 68’), Raúl Jiménez (Alexis Vega 82’), Rodolfo Pizarro (Orbelín Pineda 54’). Director técnico: Gerardo ‘Tata’ Martino.

Goles: Jhon Murillo (18’), Roberto Alvarado (32’), Rodolfo Pizarro (53’) y Andrés Guardado (76’).

Árbitro: Ted Unkel (Estados Unidos).

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

Amistoso en Atlanta: Venezuela perdió 3-1 ante México was last modified: by

En : Deportes