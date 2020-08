El Bayer le dio paliza al Lyon y se enruta a la final de la Champions

El Bayern Múnich ganó 0-3 al Olympique Lyon con un doblete de Serge Gnabry y con un tanto de Robert Lewandowski y se enfrentará al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones que se disputará el próximo domingo 23 de agosto en el Estádio da Luz de Lisboa.

Gnabry marcó en la primera parte los dos primeros goles del partido y Lewandowski cerró la cuenta en los últimos minutos de la segunda parte para clasificar al conjunto alemán a su undécima final de la Copa de Europa.

En el segundo acto, el Lyon intentó reducir distancias y de nuevo falló sus ocasiones. Ekambi tuvo la más clara, pero no acertó en un mano a mano ante el portero Manuel Neuer. Ya en los minutos finales, Lewandowski, con un certero cabezazo, marcó el 0-3 y certificó el pase a la final del Bayern.

La perfección defensiva y ofensiva es el único recurso para oponerse al nivel actual del conjunto germano. Y eso, en la actualidad, está al alcance de muy pocos. O de nadie. Habrá que ver el París Saint Germain, su adversario en la final del domingo en el estadio La Luz. Hasta entonces, el rol de favorito le pertenece.

NDP

El Bayer le dio paliza al Lyon y se enruta a la final de la Champions was last modified: by

En : Champions League