Resultados Las carreras de La Rinconada del 21/03/2021

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 67

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Pescopagano (3) 53.5 Cipriano Gil 550.000.00

2-Max Security (7) 53 S. Marín–

3-El de Valle (1) 53.5 L.D. Ávila —

4-Akas Team (2) 52 J.C. Chapire —

5-Aponwao (6) 50 F. Quevedo —

Entrenador: Félix Imbriano. Div: Ganador Bs. 550.000.00. Placés Bs. 550.000.00 y 578.448,28 Exacta Bs.1.265.086, 21. Trifecta Bs. 877.155,17. Retirados No hubo.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA. 1.100 Metros. 66.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- My Check Mate (2) 53 Jean Carlos Rodríguez 7.943.103, 45

2-Trebol de Arte (5) 53 C. Gil —

3-Explosiva (7) 53 I.Pimentel–

4-Malefica (6) 53 A.Siso —

5-Princess Regal (8) 53 I. Villalobos —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 7.943.103,45. Placés Bs. 1.587.500,00 y 550.000,00 Exacta Bs. 14.283.189,66. Trifecta Bs 4.200.344,83. Retirados no hubo Retirados.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 71.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Srta Chenoma (4) 53 Jaime Lugo

2- Catira de Mayo (5) 53 U.Casique —

3- Gran Bambina (1) 56 J.C. Rodríguez —

4- Queen Fénix (3) 53 L. Sánchez —

5- In Fact (6) 53 J. Herrera —

Entrenador: Ramón García. NO VALÍA PARA NINGÚN JUEGO Retirada N° 2.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Papa Pio (4) 51.5 Francisco Quevedo 1.097.844,83

2- Jovic (8) 52 U. Casique —

3- Campeón Negro (3) 51 F. Vásquez —

4-Gran Giacomo (6) 53 Fel. Vásquez —

5- Rakitic (5) 53 E. Arévalo —

Entrenador: César Pérez. Div: Ganador Bs. 1.097.844,83. Placés Bs 737.500,00. Y 665.086,21. Exacta 3.212.931,03 y Trifecta 21.064.051,72 .Retirado Nro 1 y 7.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Crackqueen (9) 53 Ismerio Villalobos 24.314.655,17

2- Cañonera Girl (8) 51 K. Mejias —

3- Reina Her (7) 55 J.C Rodríguez —

4- Saint Basil (3) 50 W. Vásquez —

5- Princesa Pilar (1) 55 J. Lugo — Empate

5- Mi Querencia (5) 50 F. Quevedo — Empate

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 24.314.655,17. Places Bs. 14.336.637,93 y 694.396,55 Exacta Bs. 102.191.810,34. Trifecta Bs. 53.582.758,62 No hubo Retirados

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Marsellesa (3) 55 Francisco Urdaneta 572.844,83

2- Succes Fully (4) 53 A. Girón–

3- Queen Valentina (5) 53 L.D. Ávila–

4- Yunjani Again (2) 53 C. Gil —

5- La Sonora (5) 50 F.Quevedo. –

Entrenador: Ramón Martínez. Div: Ganador Bs. 572.844,83. Placés Bs. 550.000,00 y 3.525.431,03. Exacta Bs. 4.471.551.72. Trifecta. No Hubo. Retirado 8

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- CrackSpeed (4) 54 Ismerio Villalobos 1.223.275,86

2- My Titico Mate (2) 53 J.G. Hernández —

3- Sun Cab (7) 56 J.C Rodríguez —

4- Round Business (9) 54 J. Herrera —

5- King Roy (3) 55 W. Vásquez —

Entrenador: Nelson Castillo Div: Ganador Bs. 1.223.275,86. Places Bs. 646.551,72 y 699.137,93. Exacta 3.664.655,17: Trifecta Bs 1.786.551,72. No Hubo Retirados

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Rubacuori (14) 53.5 Francisco Urdaneta 746.982,76

2- Lady Sansa (6) 50.5 J. Lugo Jr. — Empate

2- YellowsTone (1) 51.5 F. Quevedo — Empate

4- Lady Zarina (9) 54 J. Aray —

5-Moon Terror (7) 53 C.M. Sánchez —

Entrenador: Giovanny Alessandrino. Div: Ganador Bs. 746.982,76. Places Bs. 958.189,66 y 550.000,00 y 3.996120,69. Exacta 2.738.362,07, Trifecta 9.028.362,07, Retirado Nros. 3 y 10

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 75.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Black Diva (8) 53.5 Daniel Hernández 1.230.603,45

2- Miranda Queen (3) 53 P. Delgado —

3- The Queen Shot (13) 53.5 J.C. Rodríguez —

4- Hrimfaxi (12) 51 Y.J Bermúdez —

5- Atómica (11) 53 W. Álvarez —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 1.230.603,45. Placés Bs: 567.758,62 y 2.740.948,28. Exacta Bs. No hubo.48 Trifecta Bs. 52.910.344,83. Retirados Nros. 9 y 1

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Gran Guerrero (2) 50 Francisco Quevedo 1.727.586,21

2- Compadre Chus (7) 55 I. Pimentel Jr. —

3- Draxler (1) 53 J. Aray —

4- North Music (6) 52 U. Casique —

5- My Forcing Mate (4) 53 J.G. Hernández —

Entrenador: Ramiro Caldeira. Div: Ganador Bs. 1.727.586,21. Place Bs. 636.637,93 y 1.628.879,31 .Exacta Bs. 2.481.034,48 Trifecta 4.888.793,10. Retirado no hubo.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Wladimir Speed (8) 51 Wilfred Vásquez 851.293,10

2- Gran Tatu (2) 55 F. Quevedo —

3- Don Marcial (1) 51 Y. Torres —

4- Cannoniere (3) 54.5 S. Marín —

5- Temerario (5) 55 C. Gil —

Entrenador: Miguel Mejías. Div: Ganador Bs. 851.293,10. Place Bs. 938.793,10 y 1.198.275,86 .Exacta Bs. 3.241.810,34 Trifecta 5.006.465,52. Retirado 2.

DUODÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 75.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Chely Flow (1) 54 Yosenyer Serrano 2.301.724,14

2- Beorn (10) 50 D. Acosta —

3- Mr. Gil(7) 53.5 C.Gil —

4- New Deal (11) 53 S. Marín —

5- Salaam(3) 50 Y.González —

Entrenador: Luis Gómez. Div: Ganador Bs. 2.301.724,14. Place Bs. 1.581.034,48 y 2.733.620,69 .Exacta Bs. 58.625.000,00 Trifecta 21.362.931,03. Retirado Nros 4 y 2

DÉCIMOTERCERO CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Sra Belen (9) 54 Lexander Sánchez 1.534,482.76

2- Zacapa (6) 53 F. Vásquez —

3- La Dama (2) 50 I. Ruiz —

4- Queen Of South (8) 53 Y. Serrano —

5- Sweet Genesis(5) 50.5 W. Vásquez —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 1.534,482.76. Places Bs. 915.086,21. Y 1.579.741.38. Exacta Bs. 6.818.534.48.Trifecta 10.261.120,69. Retirados no hubo. Dividendos del 5y6 Monto Sellado Bs. 91.480.700.000. Hubo 194 cuadros con seis que cobran Bs. 188.653.586,91. Con cinco hubo 4484 aciertos que se llevan Bs. 2.448.446,92… Loto Hípico Bs. 135.712.500,00. Dividendo 5y6 Internacional Monto $11.608.60. Hubo 15 cuadros con 6 aciertos que cobran $467,01

Resultados Las carreras de La Rinconada del 21/03/2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes