Ranking ATP de Tenis de Hombres 2021

Rankings de la ATP para Hombres 2021

POS NOMBRE PUNTOS EDAD 1 Novak Djokovic 12,008 33 2 Daniil Medvedev 9,940 25 3 Rafael Nadal 9,670 34 4 Dominic Thiem 8,625 27 5 Stefanos Tsitsipas 6,950 22 6 Roger Federer 6,375 39 7 Alexander Zverev 6,070 23 8 Andrey Rublev 5,101 23 9 Diego Schwartzman 3,640 28 10 Matteo Berrettini 3,453 24 11 Denis Shapovalov 3000 21 12 Roberto Bautista Agut 2,910 32 13 David Goffin 2,795 30 14 Gael Monfils 2,770 34 15 Pablo Carreno Busta 2,630 29 16 Grigor Dimitrov 2,620 29 17 Fabio Fognini 2,570 33 18 Felix Auger-Aliassime 2,561 20 19 Milos Raonic 2,450 30 20 Cristian Garin 2,385 24 21 Stan Wawrinka 2,365 35 22 Karen Khachanov 2,200 24 23 Alex De Minaur 2,190 22 24 Borna Coric 2,060 24 25 Casper Ruud 1,983 22 26 Dusan Lajovic 1,895 30 27 Aslan Karatsev 1,888 27 28 John Isner 1,850 35 29 Daniel Evans 1,813 30 30 Ugo Humbert 1,790 22 31 Jannik Sinner 1,789 19 32 Taylor Fritz 1,775 23 33 Benoit Paire 1,773 31 34 Lorenzo Sonego 1,668 25 35 Filip Krajinovic 1,665 29 36 Adrian Mannarino 1,661 32 37 Hubert Hurkacz 1,645 24 38 Nikoloz Basilashvili 1,645 29 39 Kei Nishikori 1,513 31 40 Marton Fucsovics 1,462 29 41 Reilly Opelka 1,457 23 42 Jan-Lennard Struff 1,45 30 43 John Millman 1,426 31 44 Alexander Bublik 1,385 23 45 Marin Cilic 1,373 32 46 Miomir Kecmanovic 1,364 21 47 Albert Ramos-Vinolas 1,360 33 48 Guido Pella 1,288 30 49 Jeremy Chardy 1,190 34 50 Richard Gasquet 1,185 34 51 Nick Kyrgios 1,185 25 52 Lloyd Harris 1,175 24 53 Tommy Paul 1,155 23 54 Dominik Koepfer 1,146 26 55 Alejandro Davidovich Fokina 1,144 21 56 Cameron Norrie 1,140 25 57 Laslo Djere 1,131 25 58 Frances Tiafoe 1,120 23 59 Aljaz Bedene 1,110 31 60 Jordan Thompson 1,104 26 61 Pablo Andujar 1,095 35 62 Tennys Sandgren 1,088 29 63 Sam Querrey 1,073 33 64 Feliciano Lopez 1,066 39 65 Kyle Edmund 1,050 26 66 Yoshihito Nishioka 1,046 25 67 Vasek Pospisil 1,033 30 68 Jo-Wilfried Tsonga 1,025 35 69 Gilles Simon 1,025 36 70 Stefano Travaglia 1,024 29 71 Jiri Vesely 993 27 72 Fernando Verdasco 985 37 73 Pablo Cuevas 972 35 74 Pierre-Hugues Herbert 972 30 75 Corentin Moutet 963 21 76 Thiago Monteiro 954 26 77 Radu Albot 936 31 78 Egor Gerasimov 936 28 79 Soon Woo Kwon 910 23 80 Federico Delbonis 906 30 81 Lucas Pouille 897 27 82 Steve Johnson 885 31 83 Emil Ruusuvuori 881 21 84 Federico Coria 878 29 85 Salvatore Caruso 876 28 86 Alexei Popyrin 873 21 87 Sebastian Korda 865 20 88 Marcos Giron 864 27 89 Ricardas Berankis 860 30 90 Marco Cecchinato 856 28 91 Kevin Anderson 845 34 92 Juan Ignacio Londero 832 27 93 Pedro Martinez 823 23 94 Lorenzo Musetti 823 19 95 Mikael Ymer 820 22 96 Roberto Carballes Baena 806 27 97 Andreas Seppi 804 37 98 Norbert Gombos 799 30 99 Jaume Munar 792 23 100 Dennis Novak 785 27 101 Attila Balazs 784 32 102 Gianluca Mager 780 26 103 Joao Sousa 777 31 104 James Duckworth 771 29 105 Mikhail Kukushkin 769 33 106 Facundo Bagnis 768 31 107 Andrej Martin 763 31 108 Yannick Hanfmann 750 29 109 Yuichi Sugita 723 32 110 Yasutaka Uchiyama 716 28 111 Pedro Sousa 716 32 112 Philipp Kohlschreiber 704 37 113 Daniel Elahi Galan 702 24 114 Kamil Majchrzak 690 25 116 Ilya Ivashka 673 27 117 Gregoire Barrere 662 27 118 Taro Daniel 647 28 119 Andy Murray 640 33 120 Mackenzie McDonald 633 25 121 Hugo Dellien 629 27 122 Christopher OConnell 619 26 123 Denis Kudla 608 28 124 Benjamin Bonzi 608 24 125 Thiago Seyboth Wild 606 21 126 Damir Dzumhur 599 28 127 Arthur Rinderknech 586 25 128 Evgeny Donskoy 583 30 129 Jozef Kovalik 583 28 130 Peter Gojowczyk 580 31 131 Antoine Hoang 575 25 132 Carlos Alcaraz 561 17 133 Cedrik-Marcel Stebe 555 30 134 Henri Laaksonen 548 28 135 Prajnesh Gunneswaran 546 31 136 Carlos Taberner 541 23 137 Marc Polmans 538 23 138 Tomas Machac 538 139 Sumit Nagal 532 23 140 Tallon Griekspoor 532 24 141 Jurij Rodionov 531 21 142 Federico Gaio 526 29 143 Brandon Nakashima 524 19 144 Daniel Altmaier 516 22 145 JJ Wolf 512 21 146 Bernabe Zapata Miralles 512 24 147 Go Soeda 510 36 148 Nikola Milojevic 501 26 149 Jason Jung 500 31 149 Botic van de Zandschulp 489 25 150 Leonardo Mayer 492 33

