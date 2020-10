Brillantes de Maracaibo se estrena contra Bucaneros de La Guaira en la Superliga de Baloncesto*

El equipo Brillantes de Maracaibo se estrenará este sábado 31 de octubre, en la Superliga de Baloncesto contra Bucaneros de La Guaira en el gimnasio cubierto de la Asunción en la isla de Margarita.

El anuncio fue hecho este lunes 26 de octubre, durante la presentación oficial del equipo, que tendrá como técnico a Néstor Solarte junto a Joaly Carrasquero como primera asistente y al exjugador de la selección nacional, Vladimir Heredia, como segundo asistente.

La nómina de Brillantes estará conformada por 13 jugadores, que han tenido una gran preparación en el Pedro Elías Belisario Aponte (PEBA).

El presidente del club, Dave Santos, expresó que también tendrán cinco jugadores de reserva, que estarán en Maracaibo para cualquier eventualidad.

«Dimos una buena impresión en la LED1. Así que decidimos prepararnos para participar en la Superliga», afirmó Santos.

Recordó que el equipo nació en el marco de un torneo municipal, donde participaron las 18 parroquias de Maracaibo. «Hicimos un torneo de categorías menores llamado Brillanticos», resaltó.

El técnico Néstor Solarte aseguró que el equipo está preparado y estima que los dos juegos de fogueo serán de mucha ayuda de cara al primer duelo. «Todos estamos con ansias para el debut, y hacer un buen trabajo», expresó.

«Si tenemos que corregir algo, lo vamos hacer en la cancha. Es una liga corta que se va jugar día a dia», describió Solarte.

El plantel de Brillantes será una nomina plagada de jugadores jóvenes, con un promedio de 23 años de edad.

Raymond Rada tendrá la responsabilidad de ser el capitán del elenco púrpura. «Muy contento por desempeñar este rol’, admitió. Rada viene de jugar en Argentina con Club Atlético Los Andes.

«La divisa apuesta en este torneo a la juventud y la velocidad como arma principal en un torneo corto donde los tiempos de recuperación son mínimos», dijo Wilfredo «Kike» García, gerente deportivo.

«Estuvimos preparándonos durante cinco meses de manera virtual antes de podernos concentrar como equipo, pero los jugadores mostraron su compromiso con la divisa y con lo que eligieron como profesión y llegaron con buen nivel a la cancha», señaló el preparador del quinteto Osmany Obregón.

*Mención especial*

Brillantes de Maracaibo cuenta con su candidata al reinado de la feria de La Chinita en su edición No. 53. Su nombre es Antonella Lucia de Turris Bravo. Joven de 19 años, estudiante de 2do año de medicina en la Universidad del Zulia.

Ella compartió con el equipo, y ambas partes se manifestaron sus buenos deseos en sus respectivos compromisos.

El presidente de Brillantes culminó la convocatoria agradeciendo a la empresa privada «por el respaldo financiero, para devolver a Maracaibo el baloncesto procesional».

Plantilla de Brillantes de Maracaibo:

Isaac Gelves: Piloto

Rodgel Pérez: Piloto

José Oliveros: Piloto

Jhonn Izarra: Escolta

Ludwing A. Irazabal: Escolta

Julio Bolívar: Alero

Raymond Rada: Alero

Juan Caraballo: Alero

Jorge Martínez: Alero

Hector Ortega: Ala-Pivot

Luis Palacio: Ala-Pivot

Vincenzo Poiche: Pivot

Cristhoffer Guerrero: Pivot

Cuerpo Técnico:

Director Técnico: Néstor Solarte

1ra Asistente: Joaly Carrasquero

2do Asistente: Vladimir Heredia

Preparador Físico: Osmany Obregón

Médico: Nelson Villalobos

Delegado: Wilfredo García

Utilero: Luis Durán

