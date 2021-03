Ranking WTA de Tenis de Mujeres 2021

Ranking WTA de Tenis Mujeres 2021

POS NOMBRE PUNTOS EDAD 1 Ashleigh Barty 9186 24 2 Naomi Osaka 7835 23 3 Simona Halep 7255 29 4 Sofia Kenin 5760 22 5 Elina Svitolina 5370 26 6 Karolina Pliskova 5205 29 7 Serena Williams 4915 39 8 Aryna Sabalenka 4815 22 9 Bianca Andreescu 4735 20 10 Petra Kvitova 4571 31 11 Kiki Bertens 4505 29 12 Belinda Bencic 4260 24 13 Garbine Muguruza 4235 27 14 Jennifer Brady 3765 25 15 Victoria Azarenka 3665 31 16 Iga Swiatek 3570 19 17 Elise Mertens 3310 25 18 Johanna Konta 3206 29 19 Madison Keys 3075 26 20 Marketa Vondrousova 2957 21 21 Petra Martic 2850 30 22 Karolina Muchova 2845 24 23 Elena Rybakina 2718 21 24 Anett Kontaveit 2620 25 25 Maria Sakkari 2570 25 26 Angelique Kerber 2370 33 27 Alison Riske 2256 30 28 Yulia Putintseva 2015 26 29 Donna Vekic 1990 24 30 Ons Jabeur 1965 26 31 Dayana Yastremska 1925 20 32 Amanda Anisimova 1905 19 33 Jessica Pegula 1904 27 34 Ekaterina Alexandrova 1900 26 35 Svetlana Kuznetsova 1865 35 36 Cori Gauff 1821 17 37 Veronika Kudermetova 1820 23 38 Qiang Wang 1760 29 39 Barbora Krejcikova 1756 25 40 Danielle Collins 1720 27 41 Jil Teichmann 1713 23 42 Daria Kasatkina 1710 23 43 Shuai Zhang 1693 32 44 Fiona Ferro 1649 24 45 Barbora Strycova 1630 34 46 Anastasia Pavlyuchenkova 1630 29 47 Marie Bouzkova 1580 22 48 Nadia Podoroska 1577 24 49 Sloane Stephens 1573 28 50 Magda Linette 1573 29 51 Caroline Garcia 1570 27 52 Shelby Rogers 1553 28 53 Saisai Zheng 1540 27 54 Jelena Ostapenko 1490 23 55 Su-Wei Hsieh 1455 35 56 Kristina Mladenovic 1455 27 57 Anastasija Sevastova 1446 30 58 Sara Sorribes Tormo 1410 24 59 Laura Siegemund 1356 33 60 Polona Hercog 1335 30 61 Alize Cornet 1320 31 62 Rebecca Peterson 1285 25 63 Patricia Maria Tig 1254 26 64 Kaia Kanepi 1248 35 65 Heather Watson 1176 28 66 Sorana Cirstea 1174 30 67 Ann Li 1174 20 68 Bernarda Pera 1165 26 69 Alison Van Uytvanck 1155 26 70 Katerina Siniakova 1135 24 71 Paula Badosa 1124 23 72 Leylah Fernandez 1124 18 73 Anna Blinkova 1114 22 74 Irina-Camelia Begu 1064 30 75 Anastasia Potapova 1061 19 76 Misaki Doi 1056 29 77 Ajla Tomljanovic 1035 27 78 Kristyna Pliskova 1020 29 79 Venus Williams 1018 40 80 Lauren Davis 1015 27 81 Viktorija Golubic 982 28 82 Madison Brengle 981 30 83 Nao Hibino 973 26 84 Arantxa Rus 971 30 85 Marta Kostyuk 971 18 86 Camila Giorgi 970 29 87 Danka Kovinic 957 26 88 Margarita Gasparyan 948 26 89 Zarina Diyas 928 27 90 Christina McHale 909 28 91 Kaja Juvan 908 20 92 Martina Trevisan 890 27 93 Carla Suarez Navarro 881 32 94 Kirsten Flipkens 878 35 95 Nina Stojanovic 869 24 96 Clara Tauson 868 18 97 Tamara Zidansek 865 23 98 Aliaksandra Sasnovich 863 27 99 Varvara Gracheva 858 20 100 Taylor Townsend 836 24 101 Jasmine Paolini 836 25 102 Ana Bogdan 832 28 103 Lin Zhu 831 27 104 Viktoria Kuzmova 805 22 105 Tereza Martincova 805 26 106 Yafan Wang 795 26 107 Andrea Petkovic 770 33 108 Timea Babos 770 27 109 Aliona Bolsova 761 23 110 Anna Schmiedlova 744 26 111 Sara Errani 744 33 112 Greet Minnen 738 23 113 Elisabetta Cocciaretto 728 20 114 Samantha Stosur 727 36 115 Anna Kalinskaya 723 22 116 Monica Puig 722 27 117 Kateryna Kozlova 718 27 118 Eugenie Bouchard 712 27 119 Catherine McNally 711 19 120 Oceane Dodin 706 24 121 Kristie Ahn 703 28 122 Vera Zvonareva 702 36 123 Tatjana Maria 702 33 124 Mayar Sherif 696 24 125 Anna-Lena Friedsam 681 27 126 Liudmilla Samsonova 675 22 127 Stefanie Voegele 664 31 128 Katarina Zavatska 664 21 129 Astra Sharma 656 25 130 Katarzyna Kawa 656 28 131 Tsvetana Pironkova 655 33 132 Maddison Inglis 648 23 133 Ysaline Bonaventure 642 26 134 Shuai Peng 642 34 135 Xiyu Wang 640 19 136 Irina Bara 636 26 137 Mihaela Buzarnescu 627 32 138 Vitalia Diatchenko 619 30 139 Tamara Korpatsch 601 25 140 Jaqueline Cristian 581 22 141 Catherine Bellis 580 21 142 Kamilla Rakhimova 577 143 Olga Govortsova 576 32 144 Lesia Tsurenko 573 31 145 Viktoriya Tomova 565 26 146 Lizette Cabrera 550 23 147 Renata Zarazua 543 21 148 Harriet Dart 541 24 149 Kristina Kucova 538 30 150 Xinyu Wang 533 19

Ranking WTA de Tenis de Mujeres 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes