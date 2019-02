Bianco Food Truck, el primer y único camión de comida con terraza de Caracas, recibió la noche del 14 de febrero, la visita de diversas personalidades del mundo del espectáculo venezolano, quienes disfrutaron de una cena con variedad de platos italianos.

Actrices, actores, cantantes y periodistas celebraron el Día del Amor y la Amistad en el Centro San Ignacio, donde está el local rodante abierto al público todos los días entre las 10:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Daniela Alvarado, Gesaria Lapietra, Dani Barón, Diego Alé, Franco Bellomo, Adriana Romero, José Manuel Suárez, Rosángelica Monasterios, entre otros, disfrutaron de pastas, raviolis fritos, los tequepizza y arancini, parte de la propuesta gastronómica del “food truck”.

La noche estuvo amenizada por Salomón Ackerman, quien le dio el toque musical al encuentro en Bianco, un proyecto impulsado por cinco jóvenes.

Bianco Food Truck celebró el 14 de febrero junto a artistas venezolanos was last modified: by

Loading...

Bianco Food Truck celebró el 14 de febrero junto a artistas venezolanos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):