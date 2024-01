Del 26 al 28 de enero , Maturín será la capital gastronómica de Venezuela

Caracas, enero 2024.- Dando inicio al año 2024, la capital del estado Monagas se convertirá en el epicentro de la movida gastronómica del país del 26 al 28 de enero, cuando se den cita en el Gran Salón de Eventos del San Miguel Hotel Golf & Club más de 30 cocineros, pasteleros, chocolateros, investigadores y panaderos de varias regiones del país en Gastronomía Oriente-Sur.

Los organizadores de este encuentro, Gerardo Arnaudez y Luis Escobar, ambos cocineros profesionales, y las productoras Mariana Montegero y Kata Lecue de Eventus VIP, entienden que la consolidación de una cocina nacional pasa por el reconocimiento y fortalecimiento de las cocinas regionales, así el encuentro servirá para compartir recetas e ingredientes, fortalecer lazos entre profesionales del mundo gastronómico y restauración y consolidar importantes alianzas estratégicas.

El encuentro de Gastronomía, que este año llega a su tercera edición, nace de la pasión de unos maníacos de la gastronomía por crear un espacio de encuentro donde pueda converger todo el talento gastronómico de Venezuela en el oriente del país, y está concebido como una vitrina para generar puntos de encuentro en toda la cadena de valor y la integración de los movimientos de cocinas regionales a nivel nacional.

Luis Escobar, parte del equipo organizador, explica que el hilo conductor del encuentro de este año será el homenaje a Rubén Santiago, fallecido en diciembre de 2021, y quien a lo largo de su carrera como cocinero e investigador se dedicó al fortalecimiento y divulgación de la cocina regional margariteña.

Por este motivo, las cocinas en vivo y conferencias que se llevarán a cabo en Gastromanía Oriente Sur durante los tres días de agenda, estarán inspiradas en el dialogo entre las diversas despensas y recetarios regionales y los significativos aportes que a la culinaria nacional hizo el maestro Rubén.Santiago. La experiencia de disfrute y aprendizaje incluye una completa programación de catas, degustaciones y presentaciones musicales. Se suma a esta edición el deporte; con torneos de golf Copa Gastromanía, además de torneos de beach tennis y padel.

La entrada al público para el disfrute de Gastronomía Oriente-Sur 2024 será gratuita. Para más información se puede visitar la página www.gastromania.com.ve y la cuenta de Instagram @gastromaniacos.ve