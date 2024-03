TAIMELESS una galería de arte nacida en Taormina

GALERÍA DE ARTE SIN TAIMELES NACIDA EN TAORMINA

Con motivo de la inauguración, el 23 de marzo a partir de las 18.30 horas, se celebrará una gala La velada se desarrollará en el espléndido marco del Palazzo Ciampoli, con destacadas personalidades del mundo de la cultura y del ámbito nacional y jet-set internacional. La Galería se inaugurará el 23 de marzo en Corso Umberto. 220, a unos pasos de la inauguración.

Noche de gala en el Palazzo Ciampoli para inaugurar la nueva galería de arte Taimeless se enorgullece de anunciar la apertura del nuevo y exclusivo galería de arte, nacida en Taormina, en uno de los centros históricos más importantes edificios de Corso Umberto.

Para celebrar la inauguración se celebrará una velada de gala en el espléndido escenario del Palacio Ciampoli el 23 de marzo a las 18.30 horas, al que asistieron figuras destacadas del jet-set cultural y nacional e internacional mundos.

El discurso inaugural correrá a cargo de Antonio Presti, creador y fundador de Fiumara d’arte.

La velada será una celebración de todo lo que Taimeless representa: elegancia y estilo. Taormina, ya sede de las más prestigiosas del mundo marcas de lujo, no podía dejar de abrir sus puertas al gran Arte con una galería que, desde la inauguración, acogerá las obras de importantes artistas como el El pintor italiano Lorenzo Chinnici, el escultor malayo-francés Michel Anthony y el artista multidisciplinar chino Zhu Wei, conocido por su Compromiso con los temas medioambientales. Los tres maestros personalmente asistir al evento, al que también asistirán los tres fundadores de Taimeless, Francesco Chinnici, Antonio D’Aveni y el sector inmobiliario y la sociedad de inversión Scimandra, representada para la ocasión por Stefano Sciaca.

Durante la velada, el joyero italiano Francesco Bertè desvelará ‘Taimeless One’, una pieza de joyería creada e inspirada en la galería concepto, valorado en unos 4 millones de euros y presentado por el científico Salvatore Magazú. “Mirando la obra del artista, dedicada al tiempo”, explica en En su reseña, “uno percibe inmediatamente su etimología, derivada de temnein, o la separación del pasado del futuro”.

A la inauguración también asistirá el diseñador Frank Gold, quien trae consigo "Melanie", una obra de arte en piedra marciana creada para un famosa pareja de Hollywood y anteriormente expuesta en el Royal Hall of el Museo Encrucijada de Civilizaciones (CCM) en Dubai, gracias a la interés de Sir Ahmed Obaid Almansoori, Presidente de los Emiratos Comisión de Museos. Luego Taimeless One volará a Dubai como invitado de el Museo Árabe para corresponder a la visita de la obra de Marte. Una única viaje a través del espacio y el tiempo.

“En la galería presentamos obras en todos los medios, incluyendo pintura, dibujo, escultura e instalaciones, intentamos cultivar líneas que conecten y artistas consagrados”, dice Francesco Chinnici. “El verdadero lujo que la humanidad puede permitirse es el tiempo, lo único que no discrimina en términos base de la riqueza. La misión de Taimeless es dar tiempo, permitir al espectador Experimenta ese sentimiento de arrobamiento que sólo las obras de los maestros del arte podemos dar, sabiendo que el arte es libertad sin límites”.

“Dentro de la galería”, añade Antonio D’Aveni, “también hay un área reservada para joyas y accesorios exclusivos, exposiciones en museos y especiales proyectos que, gracias a la colaboración de curadores de renombre mundial, Ofrecer asesoramiento artístico dirigido a coleccionistas y a un público exigente y exclusivo. clientela.»

A la velada también asistieron críticos de arte internacionales: Patrick Lachaud, Giuseppe Gorga, Emma Xingyi Qin Wang, Andrea Italiano, Chus Belin, Valentina Certo, Jorge Enrique Londoño, María Teresa Prestigiacomo, Giulia Maria Sidoti, Natja Igney, Dimitri Salonia, Linda Schipani, Chiara Fici, Paul Smith, Fabio di Bella, Andrea Calabró, Wolfgang Schulz, Francesco Bertolino, Uliana Storozhylova, Francesca Bellola. Presenta a David Filippo Anastasi.

Evento patrocinado por el Departamento de Patrimonio Cultural de la Región de Sicilia e Identidad Siciliana con el Consejero Regional Excmo. francisco paolo Scarpinato, el Gerente General Ing. Mario La Rocca y el Dr. Gabriella Tigano del Parque Arqueológico de Naxos. Desde el Municipio de Taormina, presente el Excmo. Alcalde Cateño De Luca.

La inauguración inaugural está comisariada por Soccorso Parisi.

