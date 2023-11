El ArchivoAbierto de la galería ABRA este año lo dedican al Museo Vial Renovable “Rafael Bogarín”

La galería ABRA dedicará este año su proyecto expositivo ArchivoAbierto al Museo Vial Renovable “Rafael Bogarín”, con los registros que se presentarán de manera online a través de las redes sociales y la página web de la galería, del 1 al 24 de diciembre de 2023, con material recolectado de los archivos y testimonios de Cesar Sasson y Rafael Bogarín.

El Museo Vial Renovable se realizó en el año 1982 y consistió en la instalación de una serie de vallas, pintadas por distintos artistas internacionales, a lo largo de la carretera que comunica a El Tigre con Ciudad Bolívar (estados Anzoátegui y Bolívar, Venezuela). La idea nació de la fijación del artista Bogarín con la vía que conectaba su pueblo natal con la ciudad; carretera que significaba, como explica Juan Carlos Palenzuela en el catálogo del museo (1982): “[…] el nexo con otras ciudades, la entrada de mercancías y noticias, un extenso pasillo que conducía a Venezuela”.

La participación artística contó con obras de los creadores venezolanos Rafael Bogarín, Carlos Cruz-Diez, Roberto González, Luis Guevara Moreno, Carlos Hernández Guerra, Pedro León Zapata, Alirio Palacios, Margot Römer y Edgar Sánchez; así como también de Rodolfo Abularach (Guatemala), Antonio Amaral (Brasil), José Campos Biscardi, Edgar Correal y Omar Rayo (Colombia); Ronald Christensen, José Antonio Dávila, Paul Davis y Charles A. Nitti (Estados Unidos); Nassos Daphnis (Grecia); Rafa Fernández (Costa Rica); Susy Iglicki (Austria); Benjamin Levy (Israel); Jacob Meyerowitz (Inglaterra); María Luisa Pacheco (Bolivia); Mario Toral (Chile); y Tabo Toral (Panamá).

ArchivoAbierto es una iniciativa que tiene como propósito impulsar el resguardo, la valoración y el estudio de archivos de arte contemporáneo venezolano. Hasta la fecha se han realizado seis ediciones del proyecto: Carlos Zerpa (2016), Pedro Terán (2017), Desinencia-a (2018), Maruja Rolando (2019 – 2020), Luis Villamizar (2021) y Revista Entendido (2022 – 2023).

La muestra de ArchivoAbierto dedicada al Museo Vial Renovable “Rafael Bogarín”, podrá ser apreciada de manera online del 1 al 24 de diciembre de 2023, a través de las redes sociales y la página web de la galería ABRA.

Marisela Montes