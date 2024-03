En Cali, gran concierto de lanzamiento del Festival de Música Andina Colombiana «Mono Núñez»

El evento de lanzamiento se realizará en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura el 10 de abril a las 7:00 p.m. y contará con la presentación de Tinna Méndez, la Banda Departamental del Valle que acompañará a Jéssica Jaramillo, el Dueto Renaceres y Beatriz Arellano.

La velada rendirá homenaje al Maestro Mario Gómez Vignes , destacado exponente de la música andina colombiana.

, destacado exponente de la música andina colombiana. El Festival Mono Núñez se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio, en Ginebra, Valle del Cauca, donde reunirá a alrededor de 800 artistas en escena.

Cali. Marzo, 2024 – El prestigioso Festival de Música Andina Colombiana «Mono Núñez” realizará el lanzamiento oficial de su quincuagésima edición en la ciudad de Cali, el cual se llevará a cabo el 10 de abril de 2024, a las 7:00 pm, en el majestuoso Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali.

Este importante Festival, declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2003, contará con la presentación de Tinna Méndez (intérprete de música andina y ganadora de la versión anterior del Festival en la modalidad vocal), la Banda Departamental del Valle que acompañará a Jéssica Jaramillo, el Dueto Renaceres y Beatriz Arellano.

Jéssica Jaramillo y Beatriz Arellano son reconocidas cantantes y folcloristas intérpretes de músicas colombianas y latinoamericanas. Además, los integrantes del Dueto Renaceres, conjugarán sus voces con instrumentos tradicionales para convertirse en embajadores de la música colombiana. El concierto también rendirá un especial homenaje al Maestro Mario Gómez Vignes, compositor, director, intérprete, investigador y destacado exponente colombo-chileno de la música andina colombiana.

“Este lanzamiento promete ser una experiencia musical única, con la participación de destacados artistas y la oportunidad de disfrutar de la riqueza cultural de la música andina colombiana. Invitamos a todos los amantes de la música a unirse a nosotros y ser parte de este evento histórico”, afirmó Bernardo Mejía, director ejecutivo de Funmúsica, organización gestora del Festival.

Las entradas de este concierto estarán disponibles a través de la página web de FUNMÚSICA y los precios oscilan entre los $40.000 y $70.000, obteniendo un descuento en preventa hasta el 23 de marzo del 2024.

La 50º edición del Festival Mono Núñez, el encuentro más importante que reconoce los ritmos tradicionales andinos colombianos, al tiempo que fomenta la cultura, gastronomía y turismo de la región, se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio, en Ginebra, Valle del Cauca, donde reunirá a alrededor de 800 artistas en escena.

“La música andina en Colombia desempeña un papel fundamental en la riqueza cultural y la identidad nacional. Más allá de ser una expresión artística arraigada en las tradiciones de las comunidades de las regiones andinas, esta forma musical actúa como un puente entre el pasado y el presente, preservando las historias, costumbres y valores transmitidos a lo largo de generaciones”, finalizó Mejía.

