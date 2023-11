Ubuntu celebra su quinto aniversario con 100 bailarines en escena

Hace cinco años la Fundación Teatro Teresa Carreño sumó a Ubuntu como una de sus compañías estables. Para celebrar este nuevo aniversario, vuelve a la Sala José Félix Ribas la obra que dio nombre al proyecto, pero con el doble de bailarines en escena.

Los próximos 25 y 26 de noviembre se presentará el Taller Montaje Ubuntu 2023, en un espectáculo de entrada libre con 100 personas en escena, que, a través de la danza de habilidades mixtas, forman parte de una aventura para celebrar la diversidad y la solidaridad.

Alexander Madriz, director de Ubuntu, destaca como rasgo distintivo de este tipo de experiencias el descubrimiento que hacen muchas de las personas participantes de sus inmensas capacidades de expresarse a través de la danza y de construir colectivamente una obra de arte.

Asimismo afirma, que luego de ese descubrimiento, se avanza hacia lo que considera el mayor aprendizaje: la interacción con corporeidades distintas, incluso en la amplia gama de las discapacidades.

“Lo más desafiante es vencer los temores de acercarnos e interactuar con personas distintas. Suele ocurrir que, ante lo que no conocemos, nos quedamos anclados a estereotipos o prejuicios. Esa es una discapacidad que se puede superar mediante la empatía con los otros y las otras. El resultado es la sinergia, la fuerza del ser cuando se conjuga como somos. Ese es la motivación del taller montaje y de nuestra compañía Ubuntu”, agrega el director y coreógrafo.

El centenar de participantes en el taller montaje requirió un trabajo intenso y casi personalizado. Además de Madriz, la construcción de la obra estuvo apoyada por Fabiola Zérega, Iraly Yánez, Penélope Herrera y Sinaí Vander Dijs, integrantes del elenco estable de la compañía Ubuntu.

Además del Taller Montaje Ubuntu 2023, el 25 y 26 de noviembre se estrenará la obra Complemento, la opera prima de Iraly Yánez, como coreógrafa.

Yánez reinterpreta y resignifica el uso de las sillas de ruedas, las andaderas y los bastones para crear una pieza que funge como un llamado a la reflexión y a la acción.

#NoHayExcusa

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde Ubuntu Teresa Carreño nos unimos a los llamados a la acción, con el hashtag #NoHayExcusa, para combatir una de las violaciones de los derechos humanos más frecuente y generalizada: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género

A través de la obra Sororidad, Alexander Madriz, director de Ubuntu Teresa Carreño, destaca el acompañamiento entre mujeres víctimas de violencias.

Contacto Prensa:

0412.1692154