Salsa en dos idiomas se presenta en el CVA Las Mercedes y en la Asociación Cultural Humboldt

Un evento musical titulado Salsa en dos idiomas, se presentará el jueves 25 de abril de 2024 a las 5:00 p.m. en la Sala Margot Boulton de Bottome del CVA Las Mercedes, y el sábado 27 de abril a las 5:00 p.m. en la Asociación Cultural Humboldt.

Con la producción, dirección escénica y libreto de Federico Pacanins, la música unirá al inglés y al español en una mezcla de ritmos, bajo la dirección musical y los arreglos del maestro vibrafonista Alfredo Naranjo con los músicos de su Guajeo y el soneo de Edgar “Dolor” Quijada, todos conducidos en escena por el cronista y cantante Jesús Rafael Pérez.

Según expresa Federico Pacanins en su presentación, “La Salsa como género musical es un híbrido del jazz, el rock and roll y el rhythm and blues con los ritmos afro-caribeños basados en el son y la rumba. Procede inicialmente de distinguidos músicos de padres puertorriqueños y cubanos nacidos en Nueva York en las décadas de los años treinta, cuarenta y cincuenta. Tito Puente, Eddie Palmieri, Ray Barretto, Pete Rodríguez, Joe Cuba, Joe Battan, Willie Colón, Richie Ray, Larry Harlow han sido músicos norteamericanos indispensables para la formación y consiguiente éxito del género musical salsero en el mundo; todos ellos tuvieron en el inglés la lengua de su patria y en el español, pues el idioma casero de sus padres y ancestros… Jazz, blues, rhythm and blues y rock and roll va en ellos por su arraigo norteamericano… mientras por el lado de sus ancestros hispanoamericanos y caseros, pues va la rumba, el son, la guaracha, el mambo, chachachá plena y bolero”.

Salsa en dos idiomas se estará presentando el 25 de abril de 2024 a las 5:00 p.m. en la Sala Margot Boulton de Bottome del CVA Las Mercedes, con entrada libre; mientras que para la función del 27 de abril a las 5:00 p.m. en la Asociación Cultural Humboldt, las entradas estarán a la venta en las taquillas del teatro.

Mayor información puede ser solicitada a través de las redes sociales @centrovenezolanoamericano y @asohumboldt

