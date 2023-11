Galería D’Museo presenta exposición antológica del artista venezolano Alberto Asprino

El 25 de noviembre de 2023 a las 11:00 am, será inaugurada en la galería D’Museo la exposición “Ofrecimiento. Una visión antológica”, del artista venezolano Alberto Asprino, con una selección de piezas entre las cuales se incluyen ensamblajes en madera, objetos e instalaciones de piezas recicladas, que ofrecen un recorrido por la obra de este importante creador.

Según explica el equipo curatorial de D’Museo, la muestra es una suerte de mirada-retrato que no sólo habla de la obra de Alberto Asprino, sino también de su vida refugiada en ella, una visión antológica del trabajo que ha venido realizando este artista desde 1983 hasta el presente.

“Tomando inicialmente esa huella existencial dejada por Armando Reverón (1889 -1954) con sus jaulas y ensamblajes, por Mario Abreu (1919-1993) con sus objetos mágicos, o por Gabriel Morera (1933) con sus poéticas cajas, ha podido recrear ese sentir encontrando objetos y un sin fin de materiales dejados por el oleaje marino. Así surgen las interpretaciones rocosas, cerámicas que inspiradas en formas naturales permiten un diálogo entre lo natural y lo humano”, según se afirma en el texto de presentación de la exposición.

“La madera fragmentada de mobiliarios y arquitecturas circundantes, representa una impronta puntual, ejercicios escultóricos íntimos, cercanos, que exploran nuevas lecturas, como si fuesen libros o bibliotecas-muebles que acompañan nuestro diario vivir. Los objetos, tal cual son encontrados en la calle, también exigen atención y por ello se abren a nuevos espacios de contemplación, de recolección y de archivo. Se hacen narrativa de índole social, como si se tratase de lienzos pictóricos, como esas mantas de vendedores ambulantes que bordean nuestra urbe caraqueña. Son objetos que desde la orilla evocan memorias y retratos de la vida que representan. Nace entonces el objeto-cuadro, como una reivindicación de aquella pintura que se desvanece y se pierde. La huella dactilar, antropometría indeleble, eco de nuestras propias libertades.Y el frottage de nuestras realidades sociales, expresión de un país que nos exige más compromiso y entrega”.

Alberto Asprino (Maracaibo, 1952) es un arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela que, paralelamente a su carrera, ha desarrollado una amplia e importante trayectoria como artista, promotor, curador, museógrafo y gestor cultural. Su obra artística ha sido exhibida en diversas exposiciones nacionales e internacionales.

La exposición “Ofrecimiento. Una visión antológica” de Alberto Asprino, se estará presentando hasta febrero de 2024 en la galería D’Museo, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de miércoles a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

@galeriadmuseo

Marisela Montes