Brasil gana la Copa América 2019 dándole paliza 3-1 a Perú

Brasil tocó el cielo en el Maracaná al ganar 3-1 a Perú con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison, de penal. Gabriel Jesús fue héroe y villano: asistió en el primer gol, marcó el segundo y a los 70′ se fue expulsado por doble amarilla, dejando con 10 a su equipo.

Los incas iniciaron con el dominio total del balón y las ocasiones, esto no fue suficiente y a los 15 minutos Everton adelantó a Brasil con una gran jugada colectiva.

La primera ocasión del encuentro la tuvo Perú a los dos minutos, con un tiro libre directo al arco que Cueva cobró y pasó rozando el poste izquierdo de Alisson.

A los 15 minutos, cuando Perú dominaba las acciones apareció Gabriel Jesús a espaldas de Trauco para controlar un cambio de frente y servirle el primero en bandeja de plata a Everton que llega al área sin ninguna marca. Enloqueció el Maracaná con el primero de los anfitriones.

Luego del gol, Brasil empezó a dominar el balón y las ocasiones. Al final de la primera mitad la posesión se inclinaba 65%-35% para los locales.

Perú no se rindió y siguió atacando. A los 41′ el arbitro sentenció una pena máxima por una mano de Thiago Silva dentro del área. Paolo Guerrero, previa consulta con el VAR, convirtió la pena máxima que siginificó el empate de los incas.

La alegría no les duró nada a los peruanos. A los 45+3′ una pérdida en campo propio de Yotún permitió la conducción de Arthur para darsela en la frontal a Gabriel Jesús y que este, con un vencido Zambrano y la salida tardía de Gallese, sacara un disparo cruzado indetenible para el guardameta. Otro golazo más de la canarinha para ponerse por delante en el marcador.

En la segunda mitad los brasileños dominaron, pero no pudieron generar mucho peligro. A los 51′ llegó la primera oportunidad de Coutinho para ampliar el marcador, pero su remate se fue por encima de la escuadra.

Seis minutos más tarde Firmino mandó un cabezazo por encima del travesaño de Gallese.

Pesú se dedicó a defenderse y aguantar las embestidas de la canarinha, que iba a quedarse con 10 a los 70 minutos. Gabriel Jesús vio la segunda amarilla y se marchó indignado al tunel de vestuario.

Esta ventaja parecía animar a los peruanos que lograron hacer temblar a Alisson con dos claras ocasiones en dos minutos. La primera de ellas a los 72′ mediante Trauco, que remató escorado, pero el meta brasileño desvió a corner.

La segunda llegó dos minutos después con un disparo de Flores desde la frontal que iba fortísimo, pero salió desviado.

A los 87′ el árbitro Tovar sentenció un penal para los brasileños, que fue confirmado tras una revisión en la caseta del VAR. Richarlison hizo efectivo el cobro para sentenciar el encuentro y hacer subir el 3-1 en el marcador.

El anfitrión salió con su once de gala: Alisson; Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, Alves; Casemiro, Arthur, Coutinho; Everton, Gabriel Jesús y Firmino.

